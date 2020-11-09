Под Воронежем разыскивают напавшего на сослуживцев солдата-срочника

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Командование части и правоохранительные органы разыскивают солдата-срочника, напавшего на сослуживцев на территории военного аэродрома в Воронежской области, сообщает РИА Новости.

В результате нападения смертельные ранения получили два офицера, а также солдат-срочник. Сам злоумышленник завладел оружием и скрылся.

Уточняется, что ЧП произошло около 5:00. В нападении на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части подозревается военнослужащий из состава суточного наряда по парку.

25 октября 2019 года в Забайкальском крае солдат-срочник устроил стрельбу в воинской части во время сдачи караула. Восемь человек погибли, еще двое были ранены. Сообщалось, что за день до инцидента между солдатом и погибшими произошел конфликт.