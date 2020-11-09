Уголовное дело возбуждено по факту убийства военнослужащих под Воронежем

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Военные следователи возбудили дела по фактам убийства трех военнослужащих в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

"Военным следственным отделом СК по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п. "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, а также хищение оружия")", – говорится в сообщении пресс-службы СК.

Как уточняется, уже назначены необходимые судебные экспертизы.

В пресс-службе добавили, что также специалисты проведут исследования для установления психического состояния подозреваемого.

Ранее сообщалось, что причиной нападения на военных под Воронежем мог стать нервный срыв. Сразу же после инцидента было проведено предварительное разбирательство, после которого выяснилось, что между прибывшим офицером и совершившим нападение военнослужащим конфликта не было.

ЧП произошло около 5:00. В нападении на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части подозревается военнослужащий из состава суточного наряда по парку. Известно, что злоумышленник завладел оружием и скрылся.

