Одноклассницы расстрелявшего военных в Воронеже рассказали о нем

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Одноклассницы подозреваемого в нападении на военных под Воронежем Антона Макарова рассказали Москве 24, что в школьные годы юноша был вспыльчивым и "умел за себя постоять".

Ангелина, учившаяся в одном классе с Антоном, рассказала, что иногда юноша мог быть агрессивным, однако в драку он никогда не лез.

"Антон был сдержанным мальчиком, первым в конфликт никогда не лез. Но также он умел очень хорошо за себя постоять. То есть если кто-то скажет то, что ему не понравилось, то он, конечно, начнет агрессировать. Ему было все равно, кто на него плохое сказал – учитель, кто-то еще постарше или ученик. Но он не прям кидался на учителя с кулаками и все такое, а мог просто ответить тогда, когда другие одноклассники побоялись бы", – вспомнила девушка.

В свою очередь, Анастасия, учившаяся с Антоном в выпускных классах, назвала его характер вспыльчивым.





Анастасия одноклассница Антона Макарова Никогда не лез первым в драки, но они у него случались, так как он был очень вспыльчивым. Остальные в школе старались к нему не лезть, так как знали его вспыльчивость. Он очень упертый и отстаивал свою точку зрения до конца.

При этом она назвала юношу очень добрым и отзывчивым. По словам девушки, он никогда не отказывал в помощи. В то же время Антон был закрытым. "В основном он дружил с двумя мальчиками, с ними все время и ходил, больше ни с кем", – рассказала одноклассница.

Она также прокомментировала преступление, в совершении которого подозревают ее бывшего соседа по парте. "Я считаю, что он не мог просто так совершить преступление, его вывели из себя", – заявила Анастасия.

Смертельное ЧП произошло около 5 утра 9 ноября. Солдат-срочник напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части. В результате происшествия погибли три человека.

Сообщалось, что подозреваемый срочник завладел оружием и скрылся. На данный момент юноша задержан.

"Военнослужащий задержан правоохранительными органами. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", – сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Военные следователи возбудили дело по факту убийства военнослужащих в Воронежской области.