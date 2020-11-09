Соседка расстрелявшего военных в Воронеже рассказала, что боится выходить из квартиры

13:00
Фото: ТАСС/Кристина Бражникова
Соседка напавшего на военных под Воронежем рассказала Москве 24, что боится выходить из собственной квартиры из-за того, что стрелок может вернуться домой.
Ирина (имя изменено. – Прим. ред.) много лет проживает в одном подъезде с расстрелявшим военнослужащих юношей. "Конечно, много раз его видела. И он никогда не попадался в каких-то передрягах – алкоголь или разбой, криков никогда не было. Обычный парень из обычной тихой стандартной семьи", – рассказала девушка.
О том, что тихий сосед совершил преступление, она узнала из ориентировки, которую разослали по школам. "Я работаю учителем – сейчас удаленно. И утром нам разослали ориентировку – мол, будьте осторожны. Я его узнала. Да и под окнами с утра пораньше журналисты дежурили. Сейчас вроде разъехались", – объяснила Ирина.
Возле дома, по ее словам, остались дежурить сотрудники полиции. И тем не менее девушка все равно боится выходить из дома – даже в подъезд.
Смертельное ЧП произошло около 5 утра 9 ноября. Солдат-срочник напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части. В результате происшествия трое человек погибли.
Сообщалось, что злоумышленник завладел оружием и скрылся. На данный момент он находится в розыске.
Военные следователи возбудили дела по фактам убийства трех военнослужащих в Воронежской области.
"Военным следственным отделом СК по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по признакам преступления, предусмотренного п. "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, а также хищение оружия")", – говорится в сообщении пресс-службы СК.
В качестве основной причины произошедшего рассматривается нервный срыв у солдата-срочника.
Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем
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