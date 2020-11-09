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Происшествия

15:04

Задержан срочник, устроивший стрельбу под Воронежем

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Срочника, устроившего стрельбу в военной части по Воронежем, задержали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"Военнослужащий … задержан правоохранительными органами. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", – сообщили представители военной части.

Смертельное ЧП произошло около 5 утра 9 ноября. Солдат-срочник напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части.

По версии следствия, подозреваемым в совершении преступления является рядовой Антон Макаров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Жертвами нападения стали три человека.

Основной причиной действий злоумышленника называется нервный срыв. При этом уточняется, что между прибывшим офицером и совершившим нападение военнослужащим конфликта не было.

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