Опубликованы имена погибших военнослужащих под Воронежем

12:52
Фото: ТАСС/Кристина Бражникова
Стали известны имена трех военнослужащих, которые погибли в результате стрельбы в войсковой части под Воронежем. Соответствующие данные опубликовала пресс-служба правительства Воронежской области, передает ТАСС.
"Погибшие в результате стрельбы в воинской части: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев", – говорится в сообщении.
Уточняется, что еще один человек ранен, он находится в больнице с ранениями плеча и лопатки.
Также в пресс-службе сообщили, что солдат-срочник Антон Макаров, которого подозревают в стрельбе, по предварительной информации, не покидал территорию части.
Военные следователи возбудили дела по фактам произошедшего.
Ранее сообщалось, что причиной нападения на военных под Воронежем мог стать нервный срыв. Сразу же после инцидента было проведено предварительное разбирательство, после которого выяснилось, что между прибывшим офицером и совершившим нападение военнослужащим конфликта не было.
ЧП произошло около 5:00. В нападении на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части подозревается военнослужащий из состава суточного наряда по парку. Известно, что злоумышленник завладел оружием и скрылся.
Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем
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