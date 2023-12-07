"Ее не травили в классе": ученики рассказали о стрельбе в одной из гимназий Брянска

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Погибли два человека, в том числе сама нападавшая. Еще пятеро пострадали, они госпитализированы. Что о произошедшем говорят ученики и какие версии случившегося рассматриваются – в материале Москвы 24.

"Уроки не прогуливала"

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в районе 09:00 7 декабря. Одна из учениц – 14-летняя девочка – смогла пронести спрятанное в тубус охотничье ружье "Бекас-3" и открыла огонь по одноклассникам. Сообщение о происшествии поступило на пульт централизованной охраны в 09:15, рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По предварительным данным, погибли два человека, среди которых сама стрелявшая. Еще пятеро пострадали: трое в состоянии средней тяжести, двое – более легкой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Жизни этих подростков вне опасности, подчеркнул помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в разговоре с РИА Новости.

В регион вылетела группа специалистов от Минпросвещения РФ, психологи ведомства будут работать со школьниками, учителями и родителями. Также в Брянск отправились специалисты Росгвардии. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что семьи погибшей и пострадавших школьников получат всю необходимую поддержку.





Александр Богомаз губернатор Брянской области Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь.

В свою очередь, власти города решили проверить все учебные учреждения на соблюдение мер "антитеррористической защищенности".



По одной из версий, ЧП могло стать следствием конфликта между стрелявшей и ее одноклассниками. По другой – девочка могла не поделить со сверстницей молодого человека, который нравился им обеим, сообщил телеграм-канал "RT на русском". На учете в подразделении по делам несовершеннолетних стрелявшая не состояла. По словам собеседника в правоохранительных органах, она училась средне, не прогуливала уроки и в целом была довольно "неприметной".

Специалистам предстоит провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. СК возбудил уголовное дело об убийстве и решил допросить директора гимназии. Следователи хотят выяснить, как и кем обеспечивалась охрана школы и почему ученица сумела пронести оружие внутрь.

Кроме того, региональная прокуратура проверит тех, кто отвечает за профилактику правонарушений несовершеннолетних, а также владельца оружия – отца девочки. Мужчину уже доставили на допрос к следователям, но он проходит в качестве свидетеля. По данным СМИ, отец ребенка не знал, что дочь похитила оружие.

В то же время, по словам Хинштейна, владелец ружья мог проявить халатность, из-за чего восьмиклассница получила доступ к огнестрелу. В последний раз условия хранения оружия у мужчины проверяли в январе 2022 года, а срок разрешения истекал в октябре 2024-го, отметил парламентарий.

"Она сказала, что все нормально"

Гимназисты рассказали СМИ, что стрельба случилась во время второго урока – на первый взявшаяся за ружье девочка опоздала. Одна из учениц поделилась с РИА Новости, что сначала все подумали, будто кто-то бьет мячом о стену.





ученица гимназии № 5 города Брянска, где произошла стрельба Мы услышали какие-то звуки, хлопки, подумали, что это мяч бьется о стену, подумали, что физкультура. Но учительница вышла в коридор и говорит: "Нет, это что-то страшное". И вслед за ней в класс вбежали две девочки. Они сказали, что там стрельба... Стали баррикадироваться. Мальчики завалили двери партами, кто-то из девочек позвонил 112, учитель всех обзванивала.

Одной из забежавших в класс девочек была сестра стрелявшей: по ее словам, над устроившей нападение в гимназии никто не издевался.

"Ее травили в классе? Она ответила, что нет. Может, дома что-то произошло? Она сказала, что ничего не произошло, все нормально, вчера у папы был день рождения", – поделилась с журналистами одна из учениц, которая говорила с сестрой стрелявшей.

Ученикам одного из классов пришлось силой удерживать вход в кабинет, куда пыталась войти девочка с оружием, сообщил RT.

"Дверь (изнутри. – Прим. ред.) держали всем классом, чтобы ничего не случилось. Вроде как стрельнула в пол мимо дверей, пошла искать жертв", – вспоминает очевидец.

В свою очередь, другой ученик рассказал телеграм-каналу "112", что стрелявшую могли спровоцировать словами "Ты нам ничего не сделаешь, ты беспомощная".