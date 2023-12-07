Стрелявшая в брянской школе девочка не стояла на учете в ПДН – СМИ

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Восьмиклассница, устроившая стрельбу в брянской гимназии, не стояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, нет информации о конфликтах девочки с кем-либо. Она училась средне, уроки не прогуливала и в целом была "неприметной", заявил источник. В настоящее время полицейские выясняют, был ли в образовательном учреждении психолог и работал ли он с учениками.

О стрельбе в гимназии № 5 Бежицкого района Брянской области стало известно 7 декабря. Ученица восьмого класса пришла в учреждение с оружием и открыла огонь. В результате инцидента пострадали пять человек, еще двое погибли, в том числе сама вооруженная девочка.

Как рассказал депутат ГД Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3". Оно принадлежало ее отцу. Само оружие она пронесла в тубусе, добавил он.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Отца девочки, устроившей стрельбу, доставили на допрос к следователям. Они узнают, как хранилось дома оружие, как ребенок мог его взять и обучал ли мужчина девочку стрельбе.

Кроме того, региональная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии, а также оценит организацию охраны и соблюдения пропускного режима.

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