Глава Росгвардии направил в Брянск сотрудников ведомства для проверки обстоятельств ЧП

Фото: телеграм-канал "Следком"

По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова в Брянск направили группу сотрудников ГУЛРРиГК для проведения проверки всех обстоятельств трагедии в гимназии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В частности, им предстоит выяснить законность действий частных охранников.

Парламентарий рассказал, что школа находится под физической охраной ЧОО "Экскалибур" и оборудована тревожной кнопкой, выведенной на пост централизованной охраны ОВО Росгвардии. Она сработала в 09:15. На входе находилась женщина – частный охранник.

О стрельбе в гимназии № 5 Бежицкого района Брянской области стало известно 7 декабря. Ученица восьмого класса пришла в учреждение с оружием и открыла огонь. В результате инцидента пострадали пять человек, еще двое погибли, в том числе сама вооруженная девочка.

Как рассказал Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3". Оно принадлежало ее отцу. Само оружие она пронесла в тубусе, добавил он.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Отца девочки, устроившей стрельбу, доставили на допрос к следователям. Они узнают, как хранилось дома оружие, как ребенок мог его взять и обучал ли мужчина девочку стрельбе.

Кроме того, региональная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии, а также оценит организацию охраны и соблюдения пропускного режима.

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