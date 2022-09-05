Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

18:24

Главная / Истории /

Что известно о взрыве возле посольства РФ в Кабуле

"Речь идет о теракте": главное о взрыве около посольства РФ в Кабуле
происшествияза рубежом

5 сентября в районе посольства России в Кабуле прогремел взрыв, который совершил террорист-смертник. По официальным данным, двое сотрудников посольства погибли. Что известно о происшествии – в материале Москвы 24.

Акт терроризма

Взрыв в непосредственной близости ко входу в консульский отдел посольства РФ в Кабуле произошел утром 5 сентября. По предварительной информации, теракт случился во время того, как российский дипломат объявлял имена претендентов на получение визы. Среди них могли быть студенты, которые учатся в России, сообщают СМИ.

МИД РФ официально подтвердил гибель двоих сотрудников российского диппредставительства. Предварительно, это второй секретарь посольства и сотрудник отдела безопасности, рассказали в Следственном комитете РФ. По факту взрыва ведомство возбудило уголовное дело.

Кроме того, теракт унес жизни четырех афганских военнослужащих, уточнила местная полиция. Данные о количестве раненых разнятся (телеканал Al Jazeera сообщал, что погибло и пострадало не менее 25 человек). Посольство в Кабуле тесно работает с местными службами безопасности, которые организовали расследование.

Взрыв устроил террорист-смертник. По словам представителя полиции Кабула Халида Задрана, он планировал активировать взрывное устройство в толпе. Однако в него выстрелили сотрудники службы безопасности талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ. – Прим. ред.), и террорист не успел осуществить свой план. Кроме того, были задержаны снимавшие место происшествия очевидцы – у них отобрали камеры и смартфоны.

Реакция властей

Фото: AP Photo/ Petros Giannakouris

Москва решительно осуждает взрыв около посольства РФ в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вся информация о происшествии еще будет уточняться, добавил представитель Кремля.

Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт, и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с коллегой из Таджикистана почтил память погибших сотрудников российского посольства в Кабуле минутой молчания. По его словам, после теракта охрана диппредставительства была усилена. Также в работу включились силы служб разведки и контрразведки Афганистана, отметил глава российского МИД.

"Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", – заявил он.

В МИД Афганистана надеются, что взрыв не скажется на отношениях с Россией. "У нас тесные отношения с РФ, и мы не позволим таким негативным действиям врагов отрицательным образом сказаться на отношениях между двумя странами", – написал на своей странице в Twitter представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи.

Соболезнования в связи с терактом в Кабуле выразил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Он надеется, что в скором времени организаторы взрыва будут найдены. Соболезнования также выразили МИД Белоруссии и Киргизии, посольство Ирана в Афганистане и Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Местные власти должны принять меры, чтобы обеспечить безопасность населения и дипломатических ведомств, сказано в сообщении МООНСА в Twitter.

Читайте также

Камзин Никита

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать