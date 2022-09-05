Что известно о взрыве возле посольства РФ в Кабуле

5 сентября в районе посольства России в Кабуле прогремел взрыв, который совершил террорист-смертник. По официальным данным, двое сотрудников посольства погибли. Что известно о происшествии – в материале Москвы 24.



Акт терроризма

Взрыв в непосредственной близости ко входу в консульский отдел посольства РФ в Кабуле произошел утром 5 сентября. По предварительной информации, теракт случился во время того, как российский дипломат объявлял имена претендентов на получение визы. Среди них могли быть студенты, которые учатся в России, сообщают СМИ.

МИД РФ официально подтвердил гибель двоих сотрудников российского диппредставительства. Предварительно, это второй секретарь посольства и сотрудник отдела безопасности, рассказали в Следственном комитете РФ. По факту взрыва ведомство возбудило уголовное дело.

Кроме того, теракт унес жизни четырех афганских военнослужащих, уточнила местная полиция. Данные о количестве раненых разнятся (телеканал Al Jazeera сообщал, что погибло и пострадало не менее 25 человек). Посольство в Кабуле тесно работает с местными службами безопасности, которые организовали расследование.

Взрыв устроил террорист-смертник. По словам представителя полиции Кабула Халида Задрана, он планировал активировать взрывное устройство в толпе. Однако в него выстрелили сотрудники службы безопасности талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ. – Прим. ред.), и террорист не успел осуществить свой план. Кроме того, были задержаны снимавшие место происшествия очевидцы – у них отобрали камеры и смартфоны.

Реакция властей

Фото: AP Photo/ Petros Giannakouris

Москва решительно осуждает взрыв около посольства РФ в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вся информация о происшествии еще будет уточняться, добавил представитель Кремля.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт, и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с коллегой из Таджикистана почтил память погибших сотрудников российского посольства в Кабуле минутой молчания. По его словам, после теракта охрана диппредставительства была усилена. Также в работу включились силы служб разведки и контрразведки Афганистана, отметил глава российского МИД.

"Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", – заявил он.

В МИД Афганистана надеются, что взрыв не скажется на отношениях с Россией. "У нас тесные отношения с РФ, и мы не позволим таким негативным действиям врагов отрицательным образом сказаться на отношениях между двумя странами", – написал на своей странице в Twitter представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи.

Соболезнования в связи с терактом в Кабуле выразил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин. Он надеется, что в скором времени организаторы взрыва будут найдены. Соболезнования также выразили МИД Белоруссии и Киргизии, посольство Ирана в Афганистане и Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Местные власти должны принять меры, чтобы обеспечить безопасность населения и дипломатических ведомств, сказано в сообщении МООНСА в Twitter.