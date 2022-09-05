В Совфеде допустили, что взрыв у посольства РФ в Кабуле мог совершить завербованный боевик

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Фото: youtube.com/Ariana News
Взрыв у дипведомства РФ в Кабуле мог организовать завербованный Западом боевик, чтобы ухудшить отношения между странами, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Также он допустил, что причастными к этому происшествию могли быть террористические группировки, которые были разгромлены Россией в других государствах.
"Подавляющая часть афганского народа к нам хорошо относится. Скорее всего, это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан", – уточнил Джабаров.
Утром 5 сентября афганские СМИ сообщили о взрыве на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в Кабуле. Агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей отмечало, что подрыв совершил террорист-смертник. По данным телеканала Al Jazeera, при взрыве погибли и пострадали не менее 25 человек.
Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства. По некоторым данным, ими могли оказаться дипломат и один из охранников дипмиссии.
В МИД РФ заявили о гибели двух сотрудников российской дипмиссии из-за взрыва в Кабуле
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