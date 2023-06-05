Эксперты назвали возможные причины отравления напитком "Мистер Сидр"

В Ульяновской и Самарской областях выявили случаи отравления сидром. В общей сложности от некачественной продукции в обоих регионах скончались 18 человек. Также отравления зафиксировали в Удмуртии. По данным следствия, речь идет о напитке "Мистер Сидр". В Роспотребнадзоре распорядились изъять его из всех точек продаж по стране. Рассказываем подробности ЧП.



"Мистер Сидр"

Первые случаи отравления сидром были зафиксированы в Ульяновской области. По данным региональных властей, от некачественного напитка пострадали 35 человек. Из них 16 скончались. Одной из пострадавших стала 16-летняя девочка.





Алексей Русских губернатор Ульяновской области Люди отравились напитком "Мистер Сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах.

Отравления сидром той же марки произошли и в Самарской области. Известно, что в результате его употребления скончались две женщины. Еще три человека госпитализированы в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Кроме того, два случая отравления выявили на территории Удмуртии. В правительстве региона рассказали, что пострадавшие женщина и юноша находятся в критическом состоянии.

В Минздраве Удмуртии уточнили, что у пациентов подозревают отравление метанолом. По факту случившегося в регионах заведены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать их в ГСУ СК РФ.

Кроме того, был задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в производстве некачественной продукции. По данным следствия, он изготавливал сидр в поселке Винтай Самарской области. На предприятии были организованы проверки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение всем региональным управлениям выявить напиток "Мистер Сидр" и изъять из оборота. В свою очередь, в Росалкогольрегулировании (РАР) заявили, что отгрузки и поставки напитка заблокированы по всей стране.



Нарушение технологий?

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил, что напиток, который мог привести к отравлению людей, является слабоалкогольным коктейлем, а не настоящим сидром, сообщает "Вечерняя Москва".

"Это был слабоалкогольный коктейль, который по иронии судьбы имел название "Мистер Сидр". Бренд, который производил эту "слабоалкоголку", никогда не занимался изготовлением сидра", – заявил специалист.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова предположила, что опасные вещества могли образоваться в напитке в связи с нарушением технологического процесса производства. Об этом сообщает газета "Известия".





Наталья Юрова старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Образующийся в результате брожения спирт может окислиться, а это, в свою очередь, – привести к накоплению в системе уксусного альдегида – крайне опасного и токсичного для человека соединения. Кроме того, дрожжи могут "умирать", то есть активно разлагаться, выделяя при этом ядовитые вещества в продукт. Отравление может вызвать также концентрация лишних сивушных масел, которые вовремя не убрали.

Кроме того, среди возможных причин отравления эксперт выделила бракованную тару для розлива напитка, некачественное сырье для его производства и недостаточную санитизацию бочек от предыдущего брожения. В свою очередь, в Роспотребнадзоре порекомендовали не приобретать алкоголь в подозрительных точках без акцизных марок. При появлении признаков отравления следует немедленно вызвать бригаду скорой помощи или отвезти человека в больницу, подчеркнули в ведомстве.

