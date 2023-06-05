В Роспотребнадзоре назвали признаки алкогольного отравления

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Причина острых отравлений заключается в употреблении спиртных напитков. Иногда суррогаты алкоголя или другие технические жидкости могут привести к летальному исходу, сообщает в своем телеграм-канале Роспотребнадзор.

Алкоголь способен ухудшить кровоснабжение и спровоцировать гипертоническую болезнь, сахарный диабет, заболевания печени и почек. По информации ведомства, к признакам алкогольного отравления относятся тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, а также головная боль.

"При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу", – указал Роспотребнадзор.

Ведомство добавило, что для избежания отравления следует не покупать алкоголь в местах несанкционированной торговли, с рук и дистанционным способом, не приобретать спиртные напитки без акцизных марок, с плохо закупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения, исключить избыточный и длительный прием алкоголя.

5 июня поступила информация о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области. Все пострадавшие покупали алкогольный напиток в местных магазинах "Территория пива". Туда продукцию привозили из Красноглинского района Самарской области.

Согласно последним данным, после употребления сидра скончались 16 человек, еще 35 пострадали. В Самарской области жертвами отравления стали две женщины. Еще два человека отравились в Удмуртии. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии.

В Роспотребнадзоре отметили, что после поступления информации о случаях отравления сидром ведомство незамедлительно приняло меры реагирования.

"Начато расследование случаев отравления, продукция изымается из оборота. Роспотребнадзор напоминает, что причинами острых отравлений являются употребление различных видов спирта. Порой даже однократное употребление суррогатов алкоголя или других технических жидкостей может привести к летальному исходу", – говорится в сообщении.

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