Как участвовать в розыгрыше призов среди проголосовавших онлайн

На стартовавших в Москве выборах в Государственную думу более двух миллионов жителей столицы зарегистрированы на онлайн-голосование. Все они смогут побороться за квартиры, машины и баллы на покупки в рамках акции "Миллион призов – #Выбираем вместе". Расскажем, как определят победителей и где смотреть результаты розыгрышей.



Сколько призов будет разыграно?

Всего за время акции будет выбрано 250 тысяч победителей. Главным лотом стала 21 однокомнатная квартира в Москве. По словам риелторов, цена разыгрываемой недвижимости может составлять от 10 до 20 миллионов рублей. Квартиры находятся в новых жилых комплексах в разных районах столицы. Победитель получит полностью готовую к заселению квартиру.

Кроме квартир, среди призов акции 100 автомобилей и от 10 до 100 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Потратить их можно в магазинах одежды, косметики и техники, купить продукты, детские, спортивные товары и товары для животных. Баллы примут и в ресторанах, кафе и аптеках, участвующих в акции.

Есть и возможность закинуть баллы на карту "Тройка" или потратить на развлечения. Также их можно отдать на благотворительность.

Что нужно сделать, чтобы принять участие

Те, кто подали заявку на голосование в онлайн-формате, автоматически стали претендентами на призы. Повторно регистрироваться нигде не нужно. Перед выборами участникам онлайн-голосования пришло СМС с уникальным кодом. Он становится ключом к будущей победе.

Остается лишь проголосовать и ждать результатов розыгрыша.

Где узнавать результаты?

Розыгрыши будут проходить с 18 по 20 сентября в 09:00 на телеканале Москва 24. Если не удалось посмотреть трансляцию, в тот же день результаты опубликуют на сайте акции ag-vmeste.ru. Там необходимо активировать учетную запись mos.ru, ввести присланный по СМС код и нажать кнопку "Проверить".

Также после 12:00 каждого дня розыгрыша победителям придет СМС с номера DIT_MOS.



Почему призы разыгрывают в разные даты?

Участникам акции нужно следить за розыгрышем в эфире Москвы 24 на следующий день после того, как они отдали свой голос на выборах.

Если избиратель проголосовал с 08:00 до 20:00 17 сентября, то розыгрыш с участием его уникального кода пройдет 18 сентября. Если с 20:01 17 сентября до 20:00 18 сентября или с 20:01 18 сентября до 20:00 19 сентября, то шансы выиграть приз выпадают на розыгрыши 19 и 20 сентября соответственно.

В первый день будут разыграны 10 квартир, во второй – 5, в третий – 6. Также в первый день своих владельцев найдут 50 автомобилей, в два последующих разыграют по 25 машин.

Можно выиграть все призы сразу?

Только один из представленных: либо квартиру, либо машину, либо призовые баллы. Сначала участники акции борются за квартиру. Те, кому не удалось выиграть жилье, получают шанс завладеть автомобилем или призовыми баллами.

Как определятся обладатели призов?

Победителей в прямом эфире на телеканале Москва 24 выберут случайным образом с помощью компьютера.

Я выиграл призовые баллы. Как их получить?

Для начала нужно авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru с помощью учетной записи на mos.ru и нажать кнопку "Активировать выигрышный код" до 30 сентября 2021 года. Баллы поступят в течение 24 часов. До 14:00 31 декабря 2021 года необходимо обменять их на поощрения партнеров программы "Миллион призов". После этой даты оставшиеся баллы сгорят. Использовать поощрения, полученные в обмен на баллы, можно до 1 апреля 2022 года.



Я победил в розыгрыше квартиры или машины. Что делать?

Как и в случае с баллами, нужно авторизоваться на портале ag-vmeste.ru с помощью учетной записи на mos.ru и активировать выигрышный код до 30 сентября 2021 года. Победители увидят порядок действий, как получить свой суперприз.

А можно вместо призов получить деньги?

Условиями акции это не предусмотрено. Также участники не могут требовать изменений характеристик и иных параметров призов.

