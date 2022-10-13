Эксперт объяснил, могут ли голливудские звезды стать причиной войны США и РФ

В США допустили начало прямого конфликта с Россией из-за поездок американских знаменитостей на Украину: так может произойти, если звезда как-либо пострадает. Тем временем разговоры о третьей мировой пугают самих жителей Штатов. Разбираемся, могут ли звезды стать причиной ядерного конфликта между Россией и США.

Звездные войны

Шон Пенн. Фото: Ukrainian Joint Forces Operation Press Service via AP

Прямое столкновение России и США из-за американских знаменитостей допустил обозреватель журнала The Federalist Джордан Бойд. По его мнению, поводом для вступления в конфликт для США может стать причиненный известной персоне вред.

С учетом этих обстоятельств звездам нечего делать в Киеве в то время, когда сверхдержавы балансируют на грани ядерной войны, убежден автор статьи. Подавляющее большинство американцев не хотят столкновения, которое моментально способно перерасти в масштабный конфликт.





Джордан Бойд обозреватель журнала The Federalist Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией.

С начала специальной военной операции на Украину не раз приезжали голливудские знаменитости. Среди них – например, Анджелина Джоли, Джессика Честейн, Шон Пенн и Бен Стиллер. Двое последних после этого оказались под персональными санкциями РФ, им запрещен въезд на территорию страны на постоянной основе.

Ранее президент США Джо Байден признал, что впервые после Карибского кризиса миру угрожает ядерная война. В сложившейся ситуации он обвинил российские власти. Заявления Байдена о ядерной войне американцы восприняли с тревогой, несмотря на попытки администрации успокоить своих граждан. Также, по мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине высоки.

Москва же не собирается участвовать в ядерной риторике, подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подобные настроения подогреваются на Западе и в США в частности, указал он. Глава МИД РФ Сергей Лавров также призвал искусственно не раздувать тему ядерной войны. По его словам, западные страны, которые делают подобные заявления, должны осознавать свою ответственность за подобные действия.

Из-за актеров – на тот свет?

Ядерная война между Россией и США теоретически может начаться по любому поводу, сказал Москве 24 генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Однако практически вариант вступления в прямой конфликт из-за пострадавшей американской звезды маловероятен, убежден он.

"Официальные лица США предостерегают американских граждан от поездок на территорию Украины. Есть понимание, что, к сожалению, возможны самые разные неожиданности, провокации. Но если бы каждый из эпизодов был поводом начать третью мировую войну, нам до нее осталось бы очень недолго", – подчеркнул Кортунов.





Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам Я не был бы склонен преувеличивать риски, связанные с поездками частных американских граждан на территорию Украины. Если это военные из США в Киеве, возможны варианты. Если голливудская звезда, это немного преувеличено.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Москвой 24 назвал опасения насчет ядерной войны из-за американских звезд "ахинеей". Подобные высказывания нужны только ради психологического давления на Россию.

Он напомнил, что, как только российские войска отступили от Киева, в столицу Украины вереницей потянулись западные политики. И после ударов России по критической инфраструктуре они вряд ли туда отправятся, так как их визит должен проходить в условиях тотальной безопасности.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Остались только звезды. Но и они теперь сто раз подумают, стоит ли туда ехать. Главный посыл всей ядерной истерии – "Россия, остановись, прекрати спецоперацию". Это все политика блефа.

У американских знаменитостей миллионы фанатов по всему миру. Возможные инциденты с их участием моментально взбудоражили бы их поклонников, отметил Блохин. "Представьте, не дай бог, пострадает условно Бред Питт. Все преподнесут так, будто Россия причинила вред герою миллионов людей по всему миру. А значит, она империя зла", – обратил внимание эксперт.

Он добавил, что в нынешних политических реалиях кто бы на самом деле ни был причастен к возможному инциденту с пострадавшей звездой, автоматически во всем станет виновата Россия. Однако американцы не пойдут из-за этого на ядерное противостояние с РФ. В США понимают, что эта война стала бы последней в истории всего человечества, и не хотят такого развития события, резюмировал Блохин.

