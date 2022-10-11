МИД РФ предупредил США об опасности неконтролируемой эскалации

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Из-за увеличивающейся вовлеченности Соединенных Штатов и Европы в конфликт вокруг Украины РФ будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что западные страны все больше вовлекаются в конфликт на стороне киевского режима. Это выражается в непрекращающейся масштабной помощи Киеву, обучении персонала вооруженных формирований Украины на территории стран Альянса, предоставлении разведданных и спутниковых снимков.

Рябков добавил, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России.

Прежде американский лидер Джо Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса мир находится на пороге ядерной войны. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

В текущей эскалации американский лидер считает виновным российское руководство.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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