Эксперты назвали смену министра обороны Украины "декоративными перестановками"

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку 4 сентября. Чиновник сделал это по решению президента страны Владимира Зеленского. Разбираемся вместе с экспертом, как перестановки в Киеве скажутся на ходе СВО.

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Накануне отставки Алексея Резникова лидер Украины Владимир Зеленский записал специальное видеообращение. По его словам, кадровые перестановки нужны, так как Минобороны страны нуждается в реформе.





Владимир Зеленский президент Украины Я решил произвести замену министра обороны Украины. <...> Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Преемником Резникова должен стать руководитель Фонда госимущества страны Рустем Умеров, чью кандидатуру предложил сам Зеленский. Ранее источники издания "Украинская правда" сообщали, что Киев также рассматривал на этот пост министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Но, по словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, оба решили отказаться от этой должности.



Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Узбекистане, является крымским татарином. Получил образование финансиста, в молодости учился по обмену в США. В 2019 году Умерова избрали депутатом Верховной рады Украины, а в сентябре 2022-го он возглавил Фонд госимущества страны. Чиновник и бизнесмен известен и тем, что после начала СВО был в составе делегации своей страны на российско-украинских переговорах. Кроме того, он остается советником Мустафы Джемилева – одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в России).



Резников же после отставки может быть назначен послом Украины в Великобритании, рассказал депутат Рады Ярослав Железняк. Сам бывший министр обороны сообщил местным СМИ, что не в курсе такого развития событий.

Ранее на сайте Зеленского была опубликована петиция с требованием немедленно отправить Резникова в отставку. Она появилось после расследования журналистов: в нем заявлялось, что Минобороны закупает продукты для ВСУ вдвое или втрое дороже.

Расстановку сил не меняет

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

Алексей Резников тесно связан с коррупцией в министерстве обороны Украины, при этом в плане боевых действий он был ничего не значащей фигурой. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Беспалько.

"В этой ситуации он вряд ли будет наказан. Не думаю, что в министерстве обороны станут проводить какой-то масштабный подробный аудит. Скорее всего, его отправят в отставку и дадут какую-нибудь должность", – предположил эксперт.

В любом случае смена Резникова на другого министра обороны никак не меняет расклад сил в украинском конфликте, подчеркнул он.





Богдан Беспалько член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Резников или Умеров занимает пост министра обороны – в любом случае они решают очень немного. Это локальные чиновники. Все основные решения и операции планируются совершенно другими людьми, которые относятся к западноевропейским элитам и их союзникам, а также офицерскому корпусу этих стран.

"Все это никак не меняет расстановку сил на фронте. В данной ситуации это чисто декоративные перестановки, которые не способны повысить эффективность в конфликте Украины как государства", – подчеркнул Беспалько.



Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин добавил, что основной претендент на пост министра обороны Рустем Умеров – "американский продукт". При этом он никогда не имел никакого отношения к армии, сказал специалист.

"Это чистый американский продукт: там учили, там наставляли. И США рассчитывают с его помощью как-то повлиять на позицию крымских татар на полуострове. Но они сейчас в целом лояльны к России, так что ничего не получится", – отметил Дандыкин в беседе с Москвой 24.

По его мнению, отставка Резникова во многом связана с провалами украинской армии на фронте.





Василия Дандыкина капитан первого ранга запаса, военный эксперт Три месяца контрнаступления закончились для Украины весьма и весьма печально с точки зрения потерь людей и техники. Поэтому власти нужно как-то на это реагировать.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов также связал отставку Резникова с неудачным контрнаступлением ВСУ. Он убежден, что команда Зеленского жертвует второстепенными политиками ради собственного спасения.

Также Константинов подчеркнул, что смена главы Минобороны Украины никак не повлияет на ситуацию в конфликте. По его словам, Киев назначает на эту должность далеких от военной сферы политиков без "моральных тормозов". Только такие могут согласиться на работу с Зеленским, заключил глава парламента.