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Украинская сторона столкнется с большими трудностями при затягивании конфликта, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Его слова приводит Sky News.

По мнению военного эксперта, Киев просто не может позволить себе затягивать вооруженный конфликт, поскольку он будет только истощать боевые запасы украинской армии.

Чем дольше будет длиться противостояние, тем больше будет проблем у ВСУ, предупредил Белл. Он подчеркнул, что Украина станет еще более уязвимой.

Также, по его словам, с течением времени могут заметно сократиться поставки западного оружия.

В начале июня американский журналист Стивен Брайен написал, что украинская армия неспособна осуществить успешное контрнаступление. По его словам, в лучшем случае Украину по итогам контрнаступления ожидает тупик, однако более вероятный вариант – крах режима украинского лидера Владимира Зеленского.

Позднее член палаты представителей конгресса США Энди Харрис признал, что контрнаступление украинских войск провалилось, и заявил, что президенту Украины придется идти на переговоры.



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