Глава МО Украины Резников подал в Верховную раду заявление об отставке

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Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке", – поделился Резников.

Свой пост он сопроводил фотографией соответствующего заявления.

Днем ранее Зеленский сообщил, что Резников перестанет выполнять функции министра обороны. Украинский лидер отмечал, что его заменит действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

Комментируя ситуацию, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отставка Резникова связана с провалом украинского контрнаступления. По его словам, такие передвижения направлены на то, чтобы спасти всю команду Зеленского, пожертвовав второстепенными фигурами.

Зеленский объявил об отставке министра обороны Резникова