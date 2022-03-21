На сколько россиянам проиндексируют социальные пенсии в апреле

Российские власти в условиях экономического давления со стороны Запада определили меры по поддержке граждан. В частности, этой весной появится новая выплата на детей. Кроме того, в апреле проиндексируют социальные пенсии. Рассказываем подробнее, какие изменения ожидают граждан.



Поддержать россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пересмотреть размеры соцвыплат, МРОТ и прожиточного минимума предложил Владимир Путин. Эти меры необходимы в условиях санкционного давления на Россию, подчеркнул президент.





Владимир Путин президент РФ Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере.

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что в казне страны достаточно денег на выполнение этих целей. Меры, предложенные президентом, с учетом инфляции он назвал своевременными. Это необходимо, чтобы реальные доходы населения не упали, указал Артамонов.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что сумма, на которую увеличат пенсии и пособия, зависит от индекса реальной инфляции.



Какие изменения произойдут этой весной?

Индексация пенсий



С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии. Их получают люди, которые по разным причинам не заработали необходимый трудовой стаж для начисления страховой пенсии. Выплаты в плановом режиме проиндексируют на 8,6%, сообщил в Минтруде.





пресс-службе Минтруда России Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Мера коснется порядка 4 миллионов человек, отметили в Минтруде. В министерстве напомнили, что изначально на 2022 год была запланирована индексация на 7,7%.

"С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6% социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются так же – на 8,6%", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Новое пособие



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил организовать новую выплату на детей от 8 до 16 лет. Поддержка затронет семьи с невысокими доходам. Выплата будет назначена с апреля, получить ее можно с мая, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля.

Заявление на новую выплату можно подать с 1 мая в электронном виде через сайт госуслуг. Кроме того, это получится сделать и лично через органы соцобеспечения. Поскольку пособие начнет действовать с 1 апреля, оформившие его в мае получат деньги сразу за два месяца, уточнили в Минтруде.

В базовом варианте выплата составит 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, то есть примерно 6 150 рублей, рассказали в ведомстве. Если этих денег не хватит на повышение доходов семьи до прожиточного минимума, размер пособия увеличат до 75%. В ситуациях, когда и этого будет недостаточно, выплату доведут до 100% регионального прожиточного минимума. Таким образом, семьи в трудном материальном положении начнут получать примерно от 6 до 12 тысяч рублей.

Выплату будут назначать по итогам комплексной оценки нуждаемости. В ней учтут доходы семьи, ее имущество и занятость родителей детей, пояснили в Минтруде. Если решение о выплатах положительное, их назначат сразу на 12 месяцев. Получить деньги можно только на банковские счета, привязанные к карте "Мир". Те, кто сейчас получает выплату на детей от 8 до 16 лет как одинокие родители, смогут перейти на новое пособие, сообщил Котяков. После этого прежний вариант материальной помощи перестанет действовать.

