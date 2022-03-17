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общество

09:59

Размер индексации пенсий и пособий будет зависеть от индекса реальной инфляции

обществоэкономика

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Размер индексации пенсий и пособий будет зависеть от индекса реальной инфляции, сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Его цитирует РИА Новости.

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова подтвердила, что повышение пенсий и соцвыплат в России могут провести, исходя из уровня инфляции. По ее словам, у правительства есть механизмы для установления процента индексации.

При этом она не смогла сказать, насколько высокого повышения можно ожидать, – для этого нужна статистика.

Накануне Владимир Путин сообщил, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, а также пенсии и социальные выплаты. Президент признал, что рост цен серьезно бьет по доходам людей. Российский лидер добавил, что в планах также увеличение зарплат в бюджетной сфере. По словам Путина, соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что вопрос отмены антироссийских санкций рассматривается на переговорах России и Украины. По словам дипломата, тема обсуждается в комплексе с остальными вопросами.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. По словам главы Минфина, в бюджете РФ достаточно ресурсов, позволяющих обеспечить население необходимыми товарами.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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