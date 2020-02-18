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Москва 24

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Общество

18 февраля, 19:20

"Песни пою, почти книгу завершил": как пассажиры Diamond Princess ждут освобождения

общество за рубежом

Карантин на круизном лайнере Diamond Princess подходит к концу для пассажиров, у которых не выявили коронавирус. На борту судна, пришвартованного в Иокогаме, находится более 20 российских туристов, среди которых было выявлено два случая заражения инфекцией. Омский врач-стоматолог Сергей Попов также оказался "заложником" "Бриллиантовой принцессы", при этом он не унывает. Рассказываем, как люди проводят время на лайнере в ожидании освобождения.

"Незавидная туристическая судьба"

Фото: AP/Jae C. Hong

Сергей вспоминает, что в первый день своего невольного "заключения" был осмотрен двумя врачами. Ему пришлось заполнить карантинную форму, в которой он указал, что ранее в Китае не был, путешествует на лайнере как турист. Мужчине измерили температуру, которая, как выяснилось, была в норме.

"Целый день, как цветок в проруби, проторчали в Иокогамском порту, дожидаясь высадки. Заметил, что в небе над нами барражируют вертолеты, к нашему лайнеру, сразу не разобрал, подходят маленькие катера, операторы снимают, делают телерепортаж о нашей незавидной туристической судьбе", – так мужчина описывает происходящее в своих путевых заметках.

Сергей рассказал Москве 24, что публикуется на двух форумах. Там он досконально воспроизводит каждый день из своей жизни на борту Diamond Princess. По его словам, на судне есть определенные ограничения для пассажиров, однако "они чисто условные". При этом мужчина делится, что в изоляции не страдает от скуки и от отсутствия общения. Например, с родными он поддерживает связь через интернет.

Удается разнообразить мой досуг – песни пою, сплю, кушаю, с родными общаюсь. На палубе часто бываю, фотографирую, книгу пишу, уже почти завершил. Уже сказку написал.15-й день карантина веду.
Сергей Попов
один из пассажиров Diamond Princess

Сергей также добавил, что почти "живет на палубе". Однажды прогуливаясь по ней он услышал русскую речь. Выяснилось, что туристы из России организовали свой чат в Whats App, где перезваниваются.

Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON

В своих путевых заметках мужчина отмечает, что пассажиров лайнера хорошо кормят. Кроме того, гости могут провести свой досуг за просмотром телевизора в каютах или за чтением газет.

Телевизионные программы в каютах улучшаются с каждым днем, печатные газеты доступны на 30 языках. Команда аниматоров корабля добавила спутниковые телевизионные станции, а также добавила более 50 фильмов на разных языках.
Сергей Попов
один из пассажиров Diamond Princess

Что же касается прогулок для пассажиров, то их формально отменили, поскольку число человек, заразившихся на корабле, постоянно росло. По словам Сергея, группа туристов из России устроила бунт на этой почве, так как сочла, что вирус все равно "идет через кондиционеры". Они даже отправили соответствующую петицию капитану. Тем не менее сам Сергей признается, что установленный режим не соблюдает.

"Меня спрашивают: "А правда, что нельзя прорваться через кордоны на палубу для прогулки?" Отвечаю: "Неправда, никто никого не держит, но почему-то никто не собирается нарушать порядок!" – отмечает он.

В разговоре с Москвой 24 Сергей добавил, что 19 февраля пассажиров, у которых не выявили коронавирус, наконец выпустят на сушу. "Если все анализы будут нормальными, то с завтрашнего дня мы все выселяемся", – делится мужчина. При этом на вопрос, получил ли он результаты своих анализов, Сергей ответил отрицательно.

20 января лайнер Diamond Princess вышел в плавание из Иокогамы. На его борту оказался 80-летний гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус. Судно вернулось в Иокогаму 3 февраля, однако власти Японии запретили пассажирам высаживаться. Было решено провести медосмотр всех людей, а также ввести двухнедельный карантин до 19 февраля.
Лайнер перевозил пассажиров из порядка 50 стран, в том числе 24 человека из России. Известно, что у двух россиян был выявлен коронавирус, их госпитализировали. По данным на 18 февраля, число заразившихся коронавирусом на лайнере достигло 542 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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