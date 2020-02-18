На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

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На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии зафиксировано 88 новых случаев заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на лайнере составило 542 человека. Накануне коронавирус был выявлен у россиянки, находящейся на борту Diamond Princess. Женщину планировали доставить в больницу для курса лечения.

Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме.

Пассажиры, у которых не был выявлен коронавирус, начнут покидать судно 19 февраля. Однако находившимся в одной каюте с инфицированными придется остаться на карантине до убеждения отсутствия у них признаков заболевания.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID–19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

По последним данным на 18 февраля, число инфицированных в Китае составило 72,4 тысячи граждан. Количество летальных исходов в Китае – почти 1,9 тысячи человек, выздоровело 12,5 тысячи человек.

