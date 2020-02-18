Посольство прорабатывает порядок возвращения россиян с лайнера Diamond Princess

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Посольство России в Японии прорабатывает порядок возвращения россиян с лайнера Diamond Princess. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

"Посольство продолжает работу по оказанию содействия гражданам России, находящимся на борту круизного лайнера Diamond Princess. В настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, пассажиры, у которых не был выявлен коронавирус, начнут покидать судно 19 февраля. Однако находившимся в одной каюте с инфицированными придется остаться на карантине до убеждения отсутствия у них признаков заболевания.

Круизное судно Diamond Princess вышло в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. Судно с 5 февраля находится на двухнедельном карантине в Иокогаме. Общее число пассажиров с COVID-2019 на нем превысило 540 человек.

Накануне коронавирус был выявлен у россиянки, находящейся на борту Diamond Princess. Женщину планировали доставить в больницу для курса лечения.

Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID–19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.

По последним данным на 18 февраля, число инфицированных в Китае составило 72,4 тысячи граждан. Количество летальных исходов в Китае – почти 1,9 тысячи человек, выздоровело 12,5 тысячи человек.

