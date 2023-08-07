Врач рассказала, чем грозит купание в переполненном водоеме

В минувшие выходные, 5 и 6 августа, городские и подмосковные пляжи под завязку заполнились желающими освежиться – столбики термометров превысили отметку 31 градус. В Сети зоны отдыха даже сравнили с курортами Анапы и Сочи. Москва 24 рассказывает, насколько купание в переполненном водоеме может быть опасным для здоровья.



"Почувствуй себя в Анапе"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В воскресенье, 6 августа, температура в столице достигла 31,4 градуса, в Подмосковье – 32,4 градуса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что эти значения, вероятнее всего, станут самыми высокими за все лето.

Чтобы пережить зной, москвичи устремились на городские и подмосковные пляжи. В Сети стали распространяться видео с переполненных зон отдыха. Многие даже сравнили их с курортами Краснодарского края.





На кадрах видно, что у воды очень много людей.





Точно такая же ситуация была на пляжах в Москве.





В некоторых зонах отдыха народа у воды было так много, что на пляже невозможно было разместиться. Многим приходилось отдыхать стоя.





Совсем скоро жара пойдет на спад, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Со вторника, 8 августа, и до выходных погода будет неустойчивой, ожидаются осадки и грозы. Однако, несмотря на то что до конца месяца температура не превысит отметки 30 градусов, погода все равно будет комфортная и летняя, подчеркнул синоптик.

Настоящая летняя погода не только в столице: в южных регионах России тоже фиксируется аномально высокая температура. Например, в Краснодарском крае воздух в ближайшие дни прогреется до 36 градусов, в Астраханской и Волгоградской областях – до 39, в Калмыкии – до 38, в Ставропольском крае – до 36, а в Чечне – до 38. И только 9–10 августа температура постепенно начнет спадать, сообщили в Гидрометцентре.

Невольный обмен

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Купание в переполненном водоеме повышает риск развития кишечных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач – иммунолог-аллерголог, завкафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии с курсом клинической иммунологии и аллергологии МГУ имени Огарева Ольга Радаева.

"В жаркую погоду вода в прудах и озерах нагревается. Это становится благоприятной средой для накопления бактерий и вирусов, которые являются возбудителями кишечных заболеваний – ротавирус, кишечная палочка, гепатит А, дизентерия. Одним из источников этих микроорганизмов является человек. Когда в теплой воде очень много людей, то происходит невольный обмен бактериями", – пояснила врач.

Кроме того, в толпе возрастает риск травм.





Ольга Радаева иммунолог-аллерголог Если же ребенок получил травму в воде или на берегу, а затем произошло загрязнение раны илом или песком со дна водоема, то необходимо обработать это место перекисью водорода. В случае когда повреждение достаточно глубокое, нужно обязательно обратиться к врачу, так как возможно попадание анаэробных бактерий, вызывающих столбняк, газовую гангрену.

"Кроме того, важно избегать заглатывания воды. Если это произошло, то нужно промыть полость рта и носоглотку чистой водой", – уточнила врач.

Она подчеркнула, что очень важно купаться только в разрешенных местах: они проходят регулярные проверки.





Ольга Радаева иммунолог-аллерголог В целом если у человека по ряду причин ослаблен иммунитет, есть сопутствующие заболевания, то лучше избегать купания в водоеме с большим количеством людей, даже в разрешенном месте. Потому что так риск получения инфекций выше.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Зятенкова рассказала, чем опасно купание в неразрешенных местах. В таких водоемах могут быть вирусы, вызывающие гастроэнтероколит, норовирус и другие. Также существует риск заразиться церкариозом, он же – "зуд купальщика". Возбудители этой болезни – черви-шистосомы, которые попадают в воду с продуктами жизнедеятельности водоплавающих птиц, заключила эксперт.