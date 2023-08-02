Удар по иммунитету: врач назвала опасные способы охлаждения в жару

После длительных дождей и прохлады в Москву вернулась жара: к выходным столбики термометров могут превысить отметку в 30 градусов. Жители столицы уже делятся в Сети советами, как охладиться в зной. Подробнее – в материале Москвы 24.
"Чувствую себя ужасно"
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в четверг, 3 августа, столбики термометров покажут 26–28 градусов, пройдут короткие грозовые дожди. В пятницу станет еще чуть жарче: воздух прогреется до 27–29.
Суббота, 5 августа, будет сухой и жаркой, температура достигнет отметки 31–33. Тогда же наступят и тропические ночи с 20 градусами тепла.
Многие москвичи после длительной прохлады и дождей, видимо, отвыкли от зноя. Многие пользователи Сети признаются, что очень плохо переносят смену погоды
"С приходом жары чувствую себя просто ужасно, буквально в прямом смысле рыдаю от бессилия: ломит все кости, мышцы, дикая слабость как при болезни, сонливость, все как в вате. Бывает нехорошо, когда дождь или снег, но ничего не сравнится с приходом жары", – пожаловалась другой пользователь.
Юзеры активно делятся советами, как пережить летний зной.
"Я спасаюсь небольшим пульверизатором с водой. Веер также в помощь. Чаще пить воду", – порекомендовала один из пользователей.
"Для меня единственное верное средство – обмотать шею сильно влажным хлопчатобумажным платком", – добавила другая девушка.
"Закройте окна плотными шторами, на стекла – фольгу. Заморозьте бутылки с водой – их можно поставить перед вентилятором, так воздух будет прохладнее. Сделайте так, чтобы хотя бы в одной комнате была прохлада, там вы будете спасаться", – также порекомендовали в комментариях.
К слову, многие уверены, что в жару лучше всего не сидеть дома.
"По возможности до заката пребывайте в парке, лесу, на водоеме. Также нужно есть мороженое – фруктовый лед, щербет, пить прохладную воду, сок, регулярно ополаскивать себя водой, принимать душ", – добавил еще один комментатор.
Главное – без переохлаждений
Сидеть под кондиционером, пить ледяную воду, принимать прохладный душ – довольно опасные методы пережить жару. Особенно если у человека ослаблен иммунитет, рассказала Москве 24 врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева.
По ее словам, переход из жары в проветриваемое кондиционером помещение или долгое пребывание под ним может привести к респираторным заболеваниям.
Чтобы избежать негативных последствий, лучше всего включать кондиционер на непродолжительное время и в деликатном режиме. Разница температур не должна превышать шести градусов.
"Если человек находится в охлаждаемом помещении и пьет холодную воду – это еще более опасный метод. Так риск воспалительных заболеваний возрастает в разы", – подчеркнула терапевт.
Холодный душ тоже является не самым оптимальным способом, особенно если человек никогда не закалялся и у него ослаблен иммунитет. В таком случае развитие простуды обеспечено, подчеркнула врач.
Также не стоит увлекаться интенсивной физической активностью в жару.
"Многие в это время года стремятся на природу, поплавать на сапбордах или байдарках. Но если человек не привык к сильным нагрузкам, то переутомление тоже может снизить иммунитет и сделать организм подверженным инфекциям", – рассказала Артемьева.
Наиболее оптимальные методы справиться с жарой – пить больше жидкости, сбалансированно питаться, принимать теплый душ и носить легкую одежду.
Если на улице жара и сильная влажность, то можно пить горячий чай.
"Он будет расширять сосуды, способствовать потоотделению, которое, в свою очередь, будет охлаждать организм", – порекомендовала терапевт.
Также в жару можно принимать душ или ванну комнатной температуры, проветривать помещение естественным путем, пользоваться вентилятором. Чтобы тело лишний раз не нагревалось, на улице не стоит носить черную одежду: лучше всего отдавать предпочтение светлым льняным материалам и не забывать про головной убор.
Кроме того, в жару важно правильно и сбалансированно питаться: есть сезонные ягоды и фрукты, полезные жиры и белок, заключила терапевт.
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