Удар по иммунитету: врач назвала опасные способы охлаждения в жару

После длительных дождей и прохлады в Москву вернулась жара: к выходным столбики термометров могут превысить отметку в 30 градусов. Жители столицы уже делятся в Сети советами, как охладиться в зной. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Чувствую себя ужасно"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в четверг, 3 августа, столбики термометров покажут 26–28 градусов, пройдут короткие грозовые дожди. В пятницу станет еще чуть жарче: воздух прогреется до 27–29.

Суббота, 5 августа, будет сухой и жаркой, температура достигнет отметки 31–33. Тогда же наступят и тропические ночи с 20 градусами тепла.

Многие москвичи после длительной прохлады и дождей, видимо, отвыкли от зноя. Многие пользователи Сети признаются, что очень плохо переносят смену погоды





пользователь Сети В этом году в Москве с погодой вообще беда. Было прохладно – я не могла встать с кровати, голова кружилась, низкое давление, сонливость. Сейчас наступила жара и стало очень тяжело работать, ноги отекают и гудят, голова постоянно болит, отсчитываю часы до конца рабочего дня. Существуют ли какие-то способы улучшить свое состояние в жару, проще ее переносить?

"С приходом жары чувствую себя просто ужасно, буквально в прямом смысле рыдаю от бессилия: ломит все кости, мышцы, дикая слабость как при болезни, сонливость, все как в вате. Бывает нехорошо, когда дождь или снег, но ничего не сравнится с приходом жары", – пожаловалась другой пользователь.

Юзеры активно делятся советами, как пережить летний зной.

"Я спасаюсь небольшим пульверизатором с водой. Веер также в помощь. Чаще пить воду", – порекомендовала один из пользователей.

"Для меня единственное верное средство – обмотать шею сильно влажным хлопчатобумажным платком", – добавила другая девушка.



"Закройте окна плотными шторами, на стекла – фольгу. Заморозьте бутылки с водой – их можно поставить перед вентилятором, так воздух будет прохладнее. Сделайте так, чтобы хотя бы в одной комнате была прохлада, там вы будете спасаться", – также порекомендовали в комментариях.

К слову, многие уверены, что в жару лучше всего не сидеть дома.

"По возможности до заката пребывайте в парке, лесу, на водоеме. Также нужно есть мороженое – фруктовый лед, щербет, пить прохладную воду, сок, регулярно ополаскивать себя водой, принимать душ", – добавил еще один комментатор.

Главное – без переохлаждений

Сидеть под кондиционером, пить ледяную воду, принимать прохладный душ – довольно опасные методы пережить жару. Особенно если у человека ослаблен иммунитет, рассказала Москве 24 врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева.

По ее словам, переход из жары в проветриваемое кондиционером помещение или долгое пребывание под ним может привести к респираторным заболеваниям.





Наталья Артемьева врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Плюс эта техника высушивает воздух, а потому в нем повышается концентрация бактерий, в том числе болезнетворных. Если они попадут на слизистые, это может вызвать воспалительные заболевания верхних дыхательных путей – ларингит, бронхит, трахеит. Также возможно обострение хронических патологий: остеохондроз, неврит, боли в суставах.

Чтобы избежать негативных последствий, лучше всего включать кондиционер на непродолжительное время и в деликатном режиме. Разница температур не должна превышать шести градусов.

"Если человек находится в охлаждаемом помещении и пьет холодную воду – это еще более опасный метод. Так риск воспалительных заболеваний возрастает в разы", – подчеркнула терапевт.

Холодный душ тоже является не самым оптимальным способом, особенно если человек никогда не закалялся и у него ослаблен иммунитет. В таком случае развитие простуды обеспечено, подчеркнула врач.

Также не стоит увлекаться интенсивной физической активностью в жару.

"Многие в это время года стремятся на природу, поплавать на сапбордах или байдарках. Но если человек не привык к сильным нагрузкам, то переутомление тоже может снизить иммунитет и сделать организм подверженным инфекциям", – рассказала Артемьева.

Наиболее оптимальные методы справиться с жарой – пить больше жидкости, сбалансированно питаться, принимать теплый душ и носить легкую одежду.





Наталья Артемьева врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук В зной организм выделяет пот, соответственно, нужно восполнять потерю жидкости. Лучше всего употреблять воду комнатной температуры. Сладкую газировку, лимонады пить не рекомендуется. Кофе и алкоголь еще больше будут обезвоживать организм. Если вы не можете без чашки кофе, то после нее нужно обязательно выпить стакан воды.

Если на улице жара и сильная влажность, то можно пить горячий чай.

"Он будет расширять сосуды, способствовать потоотделению, которое, в свою очередь, будет охлаждать организм", – порекомендовала терапевт.

Также в жару можно принимать душ или ванну комнатной температуры, проветривать помещение естественным путем, пользоваться вентилятором. Чтобы тело лишний раз не нагревалось, на улице не стоит носить черную одежду: лучше всего отдавать предпочтение светлым льняным материалам и не забывать про головной убор.

Кроме того, в жару важно правильно и сбалансированно питаться: есть сезонные ягоды и фрукты, полезные жиры и белок, заключила терапевт.