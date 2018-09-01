Льготы пенсионерам и транспорт без турникетов: что изменилось с 1 сентября

Кому предоставят льготы на проезд в общественном транспорте, насколько подорожает ОСАГО и где поедут первые электробусы, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Первые электробусы

Первый в России регулярный маршрут электробуса запустят в столице 1 сентября. Транспорт будет курсировать по маршруту №73 от ВДНХ в район Алтуфьево. Проезд в новом транспорте в течение первого месяца будет бесплатным для всех пассажиров.

К концу года автобусы на электротяге пополнят маршруты № т7, 34к, 36, 42, 73, 76, 80 и 83. Все они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, оборудованы спутниковой навигацией и точками зарядки мобильных устройств.

Транспорт без турникетов

С 1 сентября из городского наземного транспорта уберут все турникеты. Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Одновременно с этим увеличится в 1,5 раза и количество контроллеров в наземном транспорте.

Также с сентября оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно будет не только "Тройкой" и "Единым", но и банковскими картами и смартфонами с функцией NFC: для этого город заменит шесть тысяч валидаторов на новые.

Тарифы ОСАГО

Большие перемены – и в оформлении ОСАГО. Разброс цен на полисы увеличится сразу на 20 процентов. На практике это означает увеличение стоимости для среднестатистического водителя с 5,8 до 7,8 тысячи рублей, а новичок, выбравший мощный автомобиль, заплатит 31 тысячу рублей против 25-ти.

Изменения коснутся и электронного ОСАГО. С осени полис начнет действовать только через три дня после оформления. Так официально борются с теми, кто заводит ОСАГО уже после аварии. При этом запуск проекта по проверке ОСАГО дорожными камерами в Москве отложили.

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Льготы аспирантам

С 1 сентября аспиранты очной формы обучения получат льготы на проезд в общественном транспорте (метро, МЦК, наземный транспорт и пригородные электрички), аналогичные льготам, которые действуют для студентов и ординаторов.

Всего льготный проезд получат 50 тысяч аспирантов очной формы обучения вузов. Месячный проездной на метро для них будет стоить 380 рублей, на весь наземный общественный транспорт – 250 рублей. Чтобы получить льготу, аспирантам нужно подать электронное заявление на сайте mos.ru. Иностранцам заявление придется подавать лично – в центре госуслуг "Мои документы".

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Льготы пенсионерам Подмосковья

Жители Подмосковья старше 60 лет и региональные льготники смогут бесплатно ездить по Московскому центральному кольцу (МЦК), а также на всем остальном общественном транспорте столицы с 1 сентября.

Для того, чтобы получить право на бесплатный проезд, жителям области нужно перекодировать социальную карту в территориальном управлении регионального министерства соцразвития или на 20 станциях в метро.

Новинки в школах

Нововведения коснутся и сферы образования. С 1 сентября российские школьники будут посещать уроки шахмат и астрономии. В начальной школе шахматы станут обязательными, а для средних классов войдут в программы дополнительного образования.

А в школах Московской области с начала осени будут проводить уроки по раздельному сбору мусора. В новом учебном году учеников ждет целая программа, состоящая из различных акций и классных часов, посвященных проблеме сортировки мусора. Каждый классный руководитель должен провести не менее четырех классных часов, посвященных теме.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Повышение стипендий

Студенческие стипендии с 1 сентября увеличатся на четыре процента. Согласно данным Росстата, на 1 января 2017 года минимальный месячный размер стипендии студентам вузов составлял 1340 рублей.

Изменения в расписании электричек

Расписание следования пригородных поездов Ленинградского направления временно изменится с 1 сентября из-за модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги. До 5 сентября будет отменено четыре поезда "Москва-Крюково", два поезда "Москва-Подсолнечная" и один − "Москва-Клин". По направлению в столицу на пять дней отменят шесть поездов из Крюкова и один из Клина. В начале осени поменяется расписание и маршрут нескольких составов.

Вся информация представлена на специальных стендах станций и по ссылке.

Новый порядок наследования

Начиная с сентября, жители страны получат возможность создавать наследственные фонды. Если у человека при жизни есть какое-то имущество, которое после его смерти будет приносить доход, наследственный фонд даст возможность управлять им так, как хотел бы покойный владелец.

Доход или какой-то его процент может идти на благотворительные нужды. Или же владелец при жизни сможет установить сумму выплат своим детям, внукам, близким родственникам. При этом несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, а также нетрудоспособные родители и супруг смогут получить свое имущество независимо от того, что написано в завещании.

Отмена роуминга

С 1 сентября все операторы мобильной связи должны отменить внутрисетевой роуминг. Кто-то из "большой четверки" к отмене подготовился заранее: 20 августа роуминг полностью отменил "Вымпелком", 27 и 30 августа также сделали в Tele2 и МТС. А "Мегафон" отменит роуминг внутри страны 1 сентября.