За проезд в столичных автобусах разрешат платить картой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва закупила шесть тысяч валидаторов нового типа для оплаты проезда в наземном транспорте. С 1 сентября оплатить проезд можно будет не только картами "Тройка" и "Единый", но и банковскими картами и смартфонами с функцией NFC. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"По поручению мэра с 1 сентября все городские автобусы и троллейбусы начнут работать без турникетов. Новые валидаторы станут устанавливать в тех видах транспорта, где в ближайшее время демонтируют турникеты. Кроме того, мы заменим устаревшие модели такими устройствами нового типа", – сказал он.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, турникеты в наземном транспорте начали демонтировать в начале 2018 года года. Бестурникетная система позволила сократить время посадки с пяти минут до 30 секунд, а длительность поездки по маршруту уменьшилась на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 сентября текущего года уберут все турникеты из городского наземного транспорта. Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне.

Сейчас вход во все двери доступен на 80 маршрутах московских автобусов, до недавнего времени такая же система действовала на 31 трамвайном маршруте Москвы.

ГУП "Мосгортранс" в настоящее время обслуживает 800 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. С учетом подвижного состава частных перевозчиков ежедневно на линии столицы выходит около семи тысяч автобусов.