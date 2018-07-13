Турникеты снимут во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы к сентябрю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Все московские автобусы, троллейбусы и трамваи начнут работать без турникетов к сентябрю. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрия Пронина.
Пассажиры смогут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне.
Сейчас вход во все двери доступен на 80 маршрутах московских автобусов, до недавнего времени такая же система действовала на 31 трамвайном маршруте Москвы.
"Время в пути для пассажиров на данных маршрутах местами сократилось до 20 минут. Это очередь на посадку и очередь на высадку, безусловно, влияющий фактор на скорость движения и перемещения, в том числе интервальность", – отметил Дмитрий Пронин.
ГУП "Мосгортранс" в настоящее время обслуживает 800 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. С учетом подвижного состава частных перевозчиков ежедневно на линии столицы выходит около семи тысяч автобусов.
Полный список направлений, где действует бестурникетный режим, размещен на сайте Мосгортранса.
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