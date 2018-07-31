В московском транспорте станет в 1,5 раза больше контролеров

31 июля, 13:08
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Количество контролеров вырастет в 1,5 раза в наземном транспорте после отмены турникетов. Проверяющих станет на 100–150 человек больше, рассказал Сергей Собянин.
"Ежедневно в автобусах, троллейбусах и трамваях билеты проверяют 250 контролеров. К осени добавим еще 100–150 человек", – цитирует мэра РИА Новости.
Глава города напомнил о наличии в салонах автобусов камер видеонаблюдения, что позволяет им видеть, кто из пассажиров не оплатил проезд и без контролеров.
Решение о демонтаже турникетов на всех видах наземного транспорта было принято в июне 2018 года. Завершить работы планируется к сентябрю.
В июле в столице начал курсировать тематический трамвай, который напомнит горожанам о необходимости своевременно оплачивать проезд.
"Москва в цифрах": без турникетов
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