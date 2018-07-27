Тематический трамвай напомнит москвичам о необходимости оплачивать проезд

В столице начал курсировать тематический трамвай, который напомнит горожанам о необходимости своевременно оплачивать проезд. Его запустили на Шаболовке, передает телеканал Москва 24.
Как рассказал директор службы доходов и контроля ГУП "Мосгортранс" Кирилл Кисляков, новый тематический трамвай, оформленный в современном стиле, будет возить пассажиров по старейшему маршруту "А2". В Мосгортрансе напомнили, что тот маршрут проходит по центральным улицам города − от станции метро "Октябрьская" до "Чистых прудов".
По словам Кислякова, трамвай должен мотивировать пассажиров своевременно оплачивать проезд. "Мы пошли на отказ от турникетов, считаем, что это эффективная мера, которая должна повысить скорость посадки и высадки пассажиров", − пояснил Кисляков.
Он также добавил, что в скором времени в столице планируют запустить еще 12 таких трамваев. Все они будут объединены в соцсетях хэштегом "лидируй-валидируй".
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