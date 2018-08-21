В Москве с 1 сентября аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

С 1 сентября 2018 года аспиранты (адъюнкты) очной формы обучения получат льготы на проезд в общественном транспорте (метро, МЦК, НГПТ и пригородные электрички), аналогичные льготам, которые действуют для студентов и ординаторов. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы.

"С 1 сентября будут предоставлены для аспирантов такие же льготы, как есть у студентов и ординаторов. Предоставление, мы считаем, таких льгот на проезд окажет существенную поддержку для молодежи научной сферы и развития российской науки, в том числе и для предпринимателей и работодателей Москвы", – цитирует заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова Агентство "Москва".

По словам Сергея Собянина, аспиранты по этому вопросу обращались к нему неоднократно. "Ко мне неоднократно обращались аспиранты различных московских университетов, просили восстановить справедливость, потому что студенты и ординаторы получают льготы по проезду на общественном транспорте, а аспиранты не получают", – отметил мэр столицы.

Ликсутов сообщил, что льготный проезд получат 50 тысяч аспирантов очной формы обучения вузов. По его словам, месячный проездной на метро для них будет стоить 380 рублей.

"Сейчас он стоит 2 тысячи 75 рублей – это почти более 80% скидка предоставляется. На наземный транспорт будет 250 рублей вместо текущих 1 тысячи 80 рулей", – сказал Ликсутов.

Также было принято постановление об обеспечении изготовления и выдачи социальных карт аспирантам для использования права на льготный проезд в общественном транспорте: метро, МЦК, наземном городском транспорте, пригородных электричках. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столица должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки. Уже известно, что новой льготой смогут воспользоваться 50 тысяч человек.

Весной 2018 года первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев направил запрос Ольге Васильевой, которая на тот момент занимала должность министра образования России, с просьбой об увеличении материальной государственной поддержки аспирантов.

По словам Сухарева, базовая стипендия аспирантов в Москве равна 2921 рублям, прожиточный минимум же составляет более чем 9,5 тысячи рублей. Он подчеркнул, что на такие деньги прожить невозможно, а стипендия для аспирантов и ординаторов обычно является основным и единственным доходом.