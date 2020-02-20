Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2020 года

С марта 2020 года на территорию России разрешен ввоз незарегистрированных лекарств по решению специальной медкомиссии, вступают в силу особые правила технического осмотра ретроавтомобилей, а транспортная полиция получает право применять электрошокеры. Рассказываем обо всех изменениях, которые произойдут в жизни россиян в первый месяц весны.



Доступные лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 марта вступает в силу закон, который разрешает ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в том случае, если они жизненно необходимы пациентам. Решение об этом будет выносить специальная врачебная комиссия.

Такие изменения в законодательстве потребовались после череды скандалов с задержанием матерей, которые заказывали за рубежом медикаменты своим детям-инвалидам. Минздрав утвердил список заболеваний и лекарств для их лечения, которые разрешается самостоятельно закупать и ввозить в Россию. В перечень вошли такие препараты, как "Клобазам", "Лоразепам", "Мидазолам", "Фенобарбитал" и "Диазепам".



Смирительный ток

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Право применять электрошокеры, чтобы защитить объекты инфраструктуры, получает транспортная полиция с 2 марта. Устройство также можно будет использовать, если нарушитель оказывает сопротивление во время задержания. Однако есть и ряд оговорок: например, применять спецсредство запрещено по отношению к инвалидам, беременным женщинам и детям, если те не оказывают вооруженного сопротивления.

Также сотрудник службы транспортной безопасности обязан предупреждать, что собирается воспользоваться электрошокером. Однако он может этого не делать в ситуации, если жизнь и здоровье людей находятся в непосредственной опасности. Сюда же относятся случаи, когда промедление способно повлечь тяжкие последствия.

Если правоохранитель все же вынужден применить спецсредство, то он должен стремиться к тому, чтобы причиняемый правонарушителю вред был минимальным, а затем оказать ему первую помощь.



Ретроконтроль

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 1 марта вступает в силу ГОСТ, согласно которому на классические и раритетные автомобили, а также мотоциклы будет распространяться специальный порядок прохождения техосмотра.

Новые нормы касаются шин, колес, фар, тормозной системы, а также пожарной безопасности машины. Только после оценки состояния авто специалисты будут принимать решение о его допуске к дорожному движению. Проверку будут проходить легковушки и прицепы, мотоциклы от 30 лет и старше, а также грузовые машины старше 50 лет.



Без выхода в Сеть

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Беспроводной интернет будет временно недоступен в столичном наземном транспорте с 1 марта. Причина отсутствия Wi-Fi в троллейбусах, автобусах, электробусах и трамваях – модернизация. В Мосгортрансе объяснили, что на данный момент услуга не соответствует требованиям пользователей.

Для успешной модернизации планируют провести опрос пассажиров, по итогам которого сформируют техническое задание для нового конкурса. Неудобства будут временными: обновленный сервис заработает уже во втором полугодии 2020 года.



Звонки и письма счастья

У банков с 27 марта появится новая обязанность – уведомлять своих клиентов о том, что их электронные кошельки заблокированы. Уточняется, что соответствующую информацию физлица будут получать от кредитной организации в день блокировки в виде звонка или СМС-уведомления.



Гонорар за успех

Фото: depositphotos/ belchonock

С 1 марта вступают в силу изменения в законе об адвокатской деятельности и адвокатуре в России. В частности, нововведения дают возможность устанавливать вознаграждения для защитников в зависимости от результата. Но такое правило не коснется юридической помощи по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях.

Вместе с тем снижается минимальный стаж адвокатской деятельности, который требуется для создания адвокатского бюро, кабинета или коллегии адвокатов, – с пяти до трех лет.



Теперь бесплатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта в России будет бесплатным. Посетить ресурсы получится даже при нулевом балансе, поскольку это больше не будет засчитываться в общий объем трафика. Отмечается, что это первый шаг по реализации проекта "Доступный интернет".



Обувь с пометкой

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

По новым правилам с 1 марта запрещена продажа немаркированной обуви. Теперь в России действует обязательная маркировка обувных товаров средствами идентификации и мониторинг всех операций с маркированной обувью. Таким образом, это гарантирует легальность обувной продукции.



Соболева Илона