Более трети месячной нормы: как в Москве борются с последствиями мощного снегопада

В столице за сутки выпало более трети месячной нормы осадков. В связи с этим на улице образовались сугробы, характерные для января. Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды. В том числе повсеместно ведется очистка дорог, тротуаров и дворов. При этом, по прогнозам синоптиков, снег продолжит идти в Москве до конца дня. Рассказываем подробности.



Январская норма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Москву обрушились снегопады, в результате всего за сутки в городе выпало 35% от месячной нормы осадков. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, высота сугробов к понедельнику, 27 ноября, подросла до 22 сантиметров. "Это в три раза выше климатической нормы и соответствует многолетним показателям первой декады января", – подчеркнул он.

Синоптики прогнозируют, что снег продолжит идти в Москве до конца дня. Вместе с тем городские службы в усиленном режиме борются с последствиями непогоды. "Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств", – рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.





Сергей Собянин мэр Москвы Погодные условия достаточно тяжелые, коммунальщики работают на пределе своих сил. Поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе Мосводоканала, Мосгаза, чтобы активно убирать снег.

В порядок приводят не только дороги, тротуары и дворы, но также очищают скатные крыши многоквартирных домов вместе с выступающими элементами фасадов зданий и водосборными желобами. Там, где идут работы, растянули ленты и поставили специальные заграждения.

В связи со снегопадом Московская железная дорога была переведена на усиленный режим работы. Что касается Шереметьево, Домодедово и Внуково, то авиагавани функционируют штатно. То же самое касается столичного каршеринга.



Лучше на метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Дептрансе порекомендовали горожанам вместо личного авто по возможности использовать метро, МЦК и МЦД. При этом тех москвичей, кто все же выехал на дороги на машине, попросили проявить бдительность за рулем.





из сообщения в телеграм-канале столичного Дептранса Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

В свою очередь, в столичном главке МЧС напомнили жителям города, что авто лучше парковать подальше от деревьев. Кроме того, следует обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять без присмотра детей. При необходимости за помощью нужно обращаться по номеру 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжат идти в столице и в последующие дни. При этом в городе похолодает. В частности, в среду, 29 ноября, в утренние часы столбики термометров могут опуститься до -15 градусов.

"В среду очередной южный циклон поднимается, но не такой интенсивный, он задевает нас только краем. Поэтому снег будет не целый день, температура при этом тоже повысится, но это скорее относится к категории ослабления морозов. В течение дня будет до -5 градусов", – сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик добавил, что в этот день может выпасть еще шесть-семь сантиметров снега.

