Экономист назвал идеальный курс рубля к доллару

Курсы иностранных валют продолжают показывать снижение в мае. Только с начала этого месяца доллар и евро упали более чем на 10 рублей. На этом фоне Центробанк начал вводить послабления на операции с наличной валютой. Разбираемся, почему растет рубль и ожидать ли его ослабления.



Крепкий курс

В понедельник, 23 мая, в ходе валютных торгов на Мосбирже курс евро опустился ниже 59 рублей. Такие показатели фиксируются впервые с июня 2015 года. Вместе с тем доллар торгуется ниже 58 рублей за единицу. На 24 мая ЦБ РФ установил официальный курс американской валюты на уровне 58,20 рубля, европейской – 60,38 рубля. При этом на 30 апреля тот же показатель составлял 71,02 рубля за доллар и 74,55 рубля – за евро.

В Минэкономразвития РФ заявили, что 23 мая укрепление курса рубля демонстрирует пиковые значения. В ведомстве полагают, что на этот процесс должно повлиять дальнейшее снижение ключевой ставки со стороны ЦБ РФ.





из заявления Минэкономразвития РФ По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства внимательно наблюдает за ситуацией с рублем. "Эта тема постоянно обсуждается на уровне главы государства на отраслевых экономических совещаниях, которые он постоянно проводит", – сообщил официальный представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин отметил, что в этом году курс рубля на фоне всех остальных мировых валют показывает лучшую динамику. "На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты", – указал он.

В марте ЦБ РФ ввел ограничения на оборот наличной валюты, которые впоследствии начал постепенно смягчать. Сперва предполагалось, что до окончания срока действия временного порядка банки не будут продавать гражданам наличную валюту. Послабление этого правила произошло с 18 апреля. Тогда кредитным организациям вновь разрешили продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в банковские кассы с 9 апреля.

С 20 мая регулятор снова пересмотрел действующие меры в сторону смягчения. Банкам дали возможность продавать гражданам практически любую наличную иностранную валюту без ограничений. Исключение все еще составляют доллары и евро. Ограничения на них сохраняются до 9 сентября.



Ослабления рубля не избежать?

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что рубль укрепляется к доллару не только из-за валютных ограничений Центробанка РФ, но и из-за падения импорта в России.

"Фактически доллар россиянам сейчас не нужен – его некуда тратить, поэтому он и теряет в весе. За апрель импорт упал на 30%, такого помесячного спада в истории новой России никогда не было. Импорт не поступает из-за санкций и проблем с логистикой. В долларовые страны люди сейчас на отдых не ездят", – сказал эксперт.

Для российского бюджета слишком сильный рубль несет больше вреда, чем пользы, полагает экономист. "Экспорт энергоресурсов продолжает работать по хорошим ценам. Однако из-за укрепления национальной валюты экспортеры получают меньше рублей при конвертации. Раньше экспортер продавал баррель нефти за 100 долларов и менял их по курсу 80 рублей, а теперь – по 58 рублей. Из-за этого в бюджет экспортер отдаст меньше денег", – пояснил специалист.

Он добавил, что российский бюджет "балансируется" при курсе 71 рубль за доллар, поэтому при нынешних показателях государство недополучает доходов. Экономист полагает, что укрепление рубля – это временное явление и вскоре доллар начнет отыгрывать свои позиции.





директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович Идеальный курс рубля к доллару находится в районе 76–81. Этот интервал был бы благоприятен и для бюджета, и для населения, и для экономики России.

Ослаблению рубля будет способствовать параллельный импорт, который правительство России разрешило для целого ряда товаров, прогнозирует Остапкович. "Мелкие оптовики и торговые организации начнут закупать по параллельному импорту товары, например iPhone ушедшего из России Apple. Для того чтобы привезти товар, им понадобится доллар. Думаю, что Центробанк разрешит им покупку долларов и тогда курс последнего полезет вверх", – считает эксперт.

В свою очередь, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал Москве 24, что процесс укрепления рубля практически завершен и курс доллара вряд ли опустится ниже 55 рублей. "На второе полугодие мы должны ориентироваться на соотношение евро к доллару один к одному при курсе в 75 рублей. Доллар по 75 рублей устроит всех – и экспортеров, и бюджет. Сейчас слишком сильный рубль достаточно критичен для "Рособоронэкспорта", – отметил Разуваев.

В нынешних условиях экономист посоветовал россиянам обращать внимание на монетарное золото и серебряные монеты. "Учитывая существующую инфляцию, я думаю, что золото все равно будет дорожать. Хранить его стоит в сейфовой ячейке", – добавил Разуваев.

Пока что курс рубля укрепился, Банк России продолжит снижать ключевую ставку, заключил эксперт.

