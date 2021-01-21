Эксперты прокомментировали проблему с ростом цен на продукты в России

Владимир Путин вновь призвал правительство обсудить ситуацию с ростом стоимости продуктов в стране. Ранее Минсельхоз РФ уже рекомендовал регионам договориться с производителями о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. Сейчас ограничения распространяются только на сахар и подсолнечное масло. Разбираемся, с чем связано подорожание, а также нужны ли дополнительные меры, чтобы его остановить.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Контроль нужно усилить?

В четверг, 21 января, Владимир Путин провел с членами правительства совещание по экономическим вопросам. Президент призвал вновь вернуться к проблеме с ценами на продукты. По его словам, некоторые категории товаров выросли больше инфляции. По итогам года она составила 4,9%, в то время как стоимость некоторых продуктов увеличилась на 6,7%.





Владимир Путин президент РФ И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, конечно.

Ценообразование на базовые продукты питания днем ранее обсудили и на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе. По его итогам Минсельхоз рекомендовал регионам переговорить с производителями о сдерживании цен на яйца, макароны и картофель, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что в настоящее время не видят оснований для подобной динамики, а принятые правительством ранее меры расценивают как достаточные. Более того, в Минсельхозе заявили, что фиксируют снижение стоимости сахара и подсолнечного масла как у производителей, так и в рознице.

В декабре 2020 года Владимир Путин уже поднимал тему необоснованного подорожания базовых продуктов питания. Тогда он рассказал, что цена на сахар подскочила на 71,5%, а на подсолнечное масло – на 23,8%. На муку рост составил 12,9%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 6,3%, на макароны – 10,5%. По словам президента, проблему спровоцировала "динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности".

В итоге премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. В частности, квотирование на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, а также соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло. Сейчас их розничная стоимость установлена на уровне 46 и 110 рублей соответственно.

Кроме того, Мишустин подписал постановление о выделении свыше 4,5 миллиарда рублей для реализации программы сдерживания цен на муку и хлеб. Деньги, по словам премьер-министра, будут направлены регионам, чтобы не допустить повышения цен этих товаров из-за роста стоимости зерновых.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что все участники соглашения о стабилизации цен на масло и сахар в настоящее время выполняют достигнутые договоренности.

"На сегодняшний день больше 7 тысяч участников таких соглашений, подписантов. Мы мониторим постоянно, что происходит в крупных торговых сетях, что происходит в магазинах у дома", – рассказала вице-премьер.

При возникновении напряжения с ценами проверку по таким фактам начнет ФАС, подчеркнула Абрамченко. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые правительством меры для стабилизации стоимости продовольствия оказались эффективными.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Последствия регулирования

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что на сегодняшний день достигнутые соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло в магазинах в целом соблюдаются.





Андрей Карпов председатель правления РАЭРР Вся продукция на прилавках присутствует. У некоторых участников рынка иногда возникают какие-то сложности по закупкам, по части вопросов логистики, но так или иначе они решаются. Пока никакого обострения не наблюдается.

Сами торговые сети в целом не заинтересованы в поднятии цен, отметил эксперт. К такому шагу они прибегают только в том случае, когда все поставщики говорят, что больше не могут отдавать свою продукцию по предыдущей стоимости.

"А пока есть хотя бы один поставщик, который готов работать по низкой цене, сеть просто откажется от тех, кто хочет ее повышать. А остальные понимают, что если они выйдут из сети, перестанут поставлять продукцию, то не факт, что в будущем смогут в этот процесс вернуться. Поэтому все работают над издержками, понимают, что всегда можно найти того, кто будет поставлять продукцию дешевле", – говорит Карпов.

В свою очередь, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников рассказал Москве 24, что предпринимаемые меры должны носить временный характер, пока инфляция в 2021 году не пройдет свой пик. По его словам, уже сейчас есть предпосылки к стабилизации ситуации на продуктовом рынке.

"Если с 1 по 11 января рост цен составил 0,4%, то в дальнейшем он начал снижаться. Говорить о резком торможении трудно, потому что январский суточный темп роста немного превышает декабрьские показатели, но в целом ситуация стабилизируется", – отметил Масленников.

По словам эксперта, в феврале Россия должна пройти пик инфляции, который составит 5,5%. Временные меры, предлагаемые президентом, правительством и профильными ведомствами, в этой ситуации способны урегулировать проблему с ценами на продукты питания.





Никита Масленников руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Конечно, важно, что президент и правительство обращают внимание на проблему цен. Ведь первое, на что остро реагирует население, – стоимость базовых продуктов питания. Потому что, когда люди идут в магазин и видят, что цены понемногу ползут вверх, кто бы что ни говорил, растет скепсис.

Внимание власти к ситуации с ценами показывает ее озабоченность происходящим, уверен Масленников. Другое дело, что необходимо крайне осторожно относиться к высказываниям о тотальном регулировании рынка, так как подобные процессы, как показывает опыт, приводят к негативным последствиям. Поэтому в вопросе цен нужно сохранять баланс, заключил эксперт.