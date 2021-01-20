В правительстве рассказали о стабилизации цен на сахар и масло

Фото: depositphotos/asayenkaa

Участники соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в настоящий момент выполняют договоренности. Об этом рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

В декабре власти заявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в стране, среди которых заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

В результате были установлены цены на сахар в размере 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 и 110 рублей соответственно.

"На сегодняшний день больше 7 тысяч участников таких соглашений, подписантов. Мы мониторим постоянно, что происходит в крупных торговых сетях, что происходит в магазинах у дома", – приводит слова Абрамченко РИА Новости.

В том случае, если возникнет напряжение с ценами, ФАС отреагирует и начнет проверку. Как отметила вице-премьер, ранее был запущен комплекс мер поддержки для производителей других продуктов питания. Например, кабмин ввел субсидии для производителей муки на возмещение части затрат, которые связаны с приобретением пшеницы.

"А для хлебопеков предусматривалась компенсация на сумму выпущенного хлеба", – уточнила Абрамченко.

Ранее сообщалось, что Минпромторг не получал жалоб о проблемах с закупкой сахара и масла.

