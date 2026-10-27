Оксана Самойлова попросила суд определить место жительства своих детей

Оксана Самойлова хочет на полгода ограничить в родительских правах рэпера Джигана, однако о полном их лишении речи не идет, заявили адвокаты. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 18 декабря. Подробности – в материале Москвы 24.

Увидеться с детьми только с разрешения матери

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Блогер Оксана Самойлова потребовала на полгода ограничить в родительских правах своего бывшего мужа, рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко). Предварительное заседание назначено на 18 декабря, рассказал адвокат рэпера Сергей Жорин.





Сергей Жорин адвокат Суд только что назначил дату предварительного заседания по иску Самойловой на 18 декабря в 11:00.

Об этом стало известно 26 октября после того, как Савеловский районный суд Москвы провел беседу по делу. Интересы Самойловой представляли адвокаты Марина Дубровская и Ирина Кузнецова.

"Дети сейчас с мамой. У нас, к сожалению, закрытый судебный процесс, поэтому мы не можем комментировать. Мы не настаивали, суд принял решение по собственной инициативе. Сторона Джигана поддержала", – заявила Кузнецова.

В свою очередь Дубровская отметила, что Оксана также хочет определить место жительства детей – Ариелы, Леи, Майи и Давида – с матерью до решения суда. Плюс лишать полностью бывшего мужа родительских прав она не планирует.





Марина Дубровская адвокат Оксана пошла по пути ограничения. Значит, возможно предположить, что Джигана потом можно будет восстановить в родительских правах, если это будет безопасно для детей.

Также сторона защиты Оксаны рассказала о сумме долга по алиментам. Она отметила, что сейчас насчитана задолженность в размере порядка 1,7 миллиона рублей, однако точная сумма будет известна позже.

"Алименты взыскиваются уже через судебных приставов. Подписано алиментное соглашение. Соответственно, это вообще отдельный вопрос и процесс. Приставы уже работают. Возбуждено исполнительное производство", – уточнила Ирина Кузнецова.

При этом сейчас бывшие супруги не поддерживают общение, добавили юристы.

Ранее в Сети появилась информация о том, что судебные приставы наложили арест на особняк рэпера Джигана в закрытом поселке под Красногорском из-за долга по алиментам. Кроме того, рэперу могут ограничить выезд из России.

В настоящее время Джиган приостановил музыкальную деятельность минимум до конца 2026 года из-за реабилитации в элитном рехабе в Израиле. Срочный отъезд за границу случился после того, как в начале июля Джиган, вооружившись карабином, якобы удерживал в доме охрану и персонал, а затем открыл стрельбу. Дети в это время находились в доме и прятались от отца.

Артист отказался от корпоративов и концертов. По данным СМИ, рэпер теряет возможность выступить из-за репутационных рисков: организаторы не готовы устраивать шоу рэпера и не решаются предлагать его заказчикам.

Инцидент со стрельбой

Фото: телеграм-канал Mash

Информация о стрельбе в доме Оксаны и Джигана появилась в сентябре, однако сам инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля. Сообщалось, что рэпер якобы удерживал в заложниках персонал в течение 10 часов, предъявляя им вымышленные обвинения, а затем открыл огонь. В итоге бывший охранник Дениса получил два пулевых ранения.

При этом в момент конфликта в доме находились дети пары. Старшая дочь рэпера переживала, что отец их убьет, о чем писала матери. Оксана в этот момент была в Европе на Неделе моды.





Ариэлла дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас.

Сам музыкант сообщения о стрельбе опроверг. При этом известно, что именно летом исполнитель попал в израильский рехаб.

После истории о стрельбе журналист Ксения Собчак взяла интервью у Оксаны. В нем блогер призналась, что знала о зависимостях мужа и даже старалась ему помочь.

"Я не могла ему помочь. Какое-то время я закрывала глаза, старалась его направлять. Но себя я не винила. Он делал это до меня, во время меня и после меня", – сказала Оксана.

В съемках интервью принимала участие и мать Оксаны, Елена Николаевна, которая рассказала, что становилась свидетелем неадекватного поведения бывшего супруга дочери. Она привела в пример его звонок после того, как он узнал о желании супруги развестись.

"Когда Оксана дала ему документы о разводе, когда он сорвался, он позвонил мне. Он сказал мне: "Я убью ее. Я убью ее и убью детей. Ты же знаешь, Лена, что я себя не контролирую". Я как должна к этому относиться? Сидеть, ждать, когда он ее убьет?" – поделилась женщина.

Также она добавила, что рэпер не так много времени проводил с детьми. Обвинения родственницы Джиган назвал враньем.

О сложностях в личной жизни Джигана в середине октября впервые высказался его отец Александр Устименко. Мужчина отметил, что большая часть заявлений его бывшей супруги Оксаны – ложь. По словам Александра, все эти годы он не терял связи ни с сыном, ни с внуками. Он категорически отвергает выдвинутые против него обвинения в абьюзе и убежден: поступками Самойловой движет стремление привлечь к себе внимание, обрести славу и заработать.





Александр Устименко отец рэпера Джигана Сын просил меня пока ни с кем не разговаривать, он сам не хочет об этом говорить. Но то, что пишут про него и что говорит Оксана, – там 90 процентов вранья.

Александр подчеркнул, что до 23 сентября регулярно общался с внуками и не видел у них признаков страха или тревоги. 3 сентября он поздравил Лею с днем рождения, а позже – Ариелу. Однако затем его заблокировали, и общение с детьми прервалось.

