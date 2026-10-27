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27 октября, 19:27

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Оксана Самойлова попросила суд определить место жительства своих детей

"Не полное лишение": Самойлова хочет ограничить Джигана в родительских правах

Оксана Самойлова хочет на полгода ограничить в родительских правах рэпера Джигана, однако о полном их лишении речи не идет, заявили адвокаты. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 18 декабря. Подробности – в материале Москвы 24.

Увидеться с детьми только с разрешения матери

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Блогер Оксана Самойлова потребовала на полгода ограничить в родительских правах своего бывшего мужа, рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко). Предварительное заседание назначено на 18 декабря, рассказал адвокат рэпера Сергей Жорин.

Суд только что назначил дату предварительного заседания по иску Самойловой на 18 декабря в 11:00.
Сергей Жорин
адвокат

Об этом стало известно 26 октября после того, как Савеловский районный суд Москвы провел беседу по делу. Интересы Самойловой представляли адвокаты Марина Дубровская и Ирина Кузнецова.

"Дети сейчас с мамой. У нас, к сожалению, закрытый судебный процесс, поэтому мы не можем комментировать. Мы не настаивали, суд принял решение по собственной инициативе. Сторона Джигана поддержала", – заявила Кузнецова.

В свою очередь Дубровская отметила, что Оксана также хочет определить место жительства детей – Ариелы, Леи, Майи и Давида – с матерью до решения суда. Плюс лишать полностью бывшего мужа родительских прав она не планирует.

Оксана пошла по пути ограничения. Значит, возможно предположить, что Джигана потом можно будет восстановить в родительских правах, если это будет безопасно для детей.
Марина Дубровская
адвокат

Также сторона защиты Оксаны рассказала о сумме долга по алиментам. Она отметила, что сейчас насчитана задолженность в размере порядка 1,7 миллиона рублей, однако точная сумма будет известна позже.

"Алименты взыскиваются уже через судебных приставов. Подписано алиментное соглашение. Соответственно, это вообще отдельный вопрос и процесс. Приставы уже работают. Возбуждено исполнительное производство", – уточнила Ирина Кузнецова.

При этом сейчас бывшие супруги не поддерживают общение, добавили юристы.

Ранее в Сети появилась информация о том, что судебные приставы наложили арест на особняк рэпера Джигана в закрытом поселке под Красногорском из-за долга по алиментам. Кроме того, рэперу могут ограничить выезд из России.

В настоящее время Джиган приостановил музыкальную деятельность минимум до конца 2026 года из-за реабилитации в элитном рехабе в Израиле. Срочный отъезд за границу случился после того, как в начале июля Джиган, вооружившись карабином, якобы удерживал в доме охрану и персонал, а затем открыл стрельбу. Дети в это время находились в доме и прятались от отца.

Артист отказался от корпоративов и концертов. По данным СМИ, рэпер теряет возможность выступить из-за репутационных рисков: организаторы не готовы устраивать шоу рэпера и не решаются предлагать его заказчикам.

Инцидент со стрельбой

Фото: телеграм-канал Mash

Информация о стрельбе в доме Оксаны и Джигана появилась в сентябре, однако сам инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля. Сообщалось, что рэпер якобы удерживал в заложниках персонал в течение 10 часов, предъявляя им вымышленные обвинения, а затем открыл огонь. В итоге бывший охранник Дениса получил два пулевых ранения.

При этом в момент конфликта в доме находились дети пары. Старшая дочь рэпера переживала, что отец их убьет, о чем писала матери. Оксана в этот момент была в Европе на Неделе моды.

Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас.
Ариэлла
дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой

Сам музыкант сообщения о стрельбе опроверг. При этом известно, что именно летом исполнитель попал в израильский рехаб.

После истории о стрельбе журналист Ксения Собчак взяла интервью у Оксаны. В нем блогер призналась, что знала о зависимостях мужа и даже старалась ему помочь.

"Я не могла ему помочь. Какое-то время я закрывала глаза, старалась его направлять. Но себя я не винила. Он делал это до меня, во время меня и после меня", – сказала Оксана.

В съемках интервью принимала участие и мать Оксаны, Елена Николаевна, которая рассказала, что становилась свидетелем неадекватного поведения бывшего супруга дочери. Она привела в пример его звонок после того, как он узнал о желании супруги развестись.

"Когда Оксана дала ему документы о разводе, когда он сорвался, он позвонил мне. Он сказал мне: "Я убью ее. Я убью ее и убью детей. Ты же знаешь, Лена, что я себя не контролирую". Я как должна к этому относиться? Сидеть, ждать, когда он ее убьет?" – поделилась женщина.

Также она добавила, что рэпер не так много времени проводил с детьми. Обвинения родственницы Джиган назвал враньем.

О сложностях в личной жизни Джигана в середине октября впервые высказался его отец Александр Устименко. Мужчина отметил, что большая часть заявлений его бывшей супруги Оксаны – ложь. По словам Александра, все эти годы он не терял связи ни с сыном, ни с внуками. Он категорически отвергает выдвинутые против него обвинения в абьюзе и убежден: поступками Самойловой движет стремление привлечь к себе внимание, обрести славу и заработать.

Сын просил меня пока ни с кем не разговаривать, он сам не хочет об этом говорить. Но то, что пишут про него и что говорит Оксана, – там 90 процентов вранья.
Александр Устименко
отец рэпера Джигана

Александр подчеркнул, что до 23 сентября регулярно общался с внуками и не видел у них признаков страха или тревоги. 3 сентября он поздравил Лею с днем рождения, а позже – Ариелу. Однако затем его заблокировали, и общение с детьми прервалось.

Суд в Москве рассмотрит иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана

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