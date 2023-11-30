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30 ноября, 16:45

Общество

Более 2 тысяч животных забрали из городских приютов с начала 2023 года

Более 2 тысяч животных забрали из городских приютов с начала 2023 года

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Более 2 тысяч животных забрали из городских приютов с начала 2023 года. Семью обрели более 1,7 тысячи собак и более 400 кошек – цифры привели в комплексе городского хозяйства Москвы.

Известно, что в 13 столичных приютах остаются порядка 16 тысяч животных. О подопечных заботятся ветеринары, специалисты по уходу и социализации, а также волонтеры. Подробнее о том, как можно связаться с приютом, – в эфире телеканала Москва 24.

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