В Москве пройдет акция по чипированию домашних животных

С 1 сентября в государственных ветклиниках столицы стартует акция по чипированию домашних животных. В течение месяца за услугу возьмут 706 рублей с учетом микрочипа.

Сама процедура чипирования быстрая и безболезненная. Капсула вводится под кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора. Информация о номере чипа вносится в ветеринарную автоматизированную систему, где формируется общая база данных.

Если потерявшееся животное попадает в приют или клинику, специалисты считывают его чип сканером и запрашивают из базы информацию о его владельце. С начала года столичные ветеринары чипировали более четырех тысяч питомцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.