Кот продемонстрировал метод "стекания" по лестнице

Фото: tiktok.com/@rlynneg

Пользовательница TikTok опубликовала видео со своим котом Рики, который продемонстрировал необычный способ спуска по лестнице, сообщает "Газета.ру".

На кадрах видно, что коту даже не пришлось использовать лапки – он просто улегся на бок и постепенно стекал по лестнице вниз.

За несколько дней ролик собрал 2,7 миллиона просмотров, более 797 тысяч лайков и 9 тысяч комментариев.

Сервис для коротких видеороликов TikTok стал самым загружаемым приложением в мире в 2020 году. Китайский сервис стал единственным в пятерке лидеров списка, не входящим в структуру Facebook. В рейтинг также вошли Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

TikTok остался самым популярным приложением в мире даже после попыток экс-президента США Дональда Трампа запретить соцсеть.



Видео: https://www.tiktok.com