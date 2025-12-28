Московского блогера могут обвинить в жестоком обращении с животным

Московского блогера, который поселил львенка в своих апартаментах в "Москва-Сити", могут обвинить в жестоком обращении с животным. Мужчина снимал видео о жизни маленького льва в городе, возил его на элитных автомобилях и даже искал для него няню.

Позже в соцсетях появилась информация, что животное забрали волонтеры. Выяснилось, что это львица с множеством травм, включая переломы спины и хвоста. Сейчас она получает интенсивную терапию. Следствие проверяет, связаны ли эти две истории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.