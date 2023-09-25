Мужчина погиб после забега с быками в Испании

Мужчина скончался от травм после традиционного забега с быками в Испании. Это первая жертва на фестивале в 2023 году.

Мощное наводнение накрыло Кейптаун. На прибрежной линии поднялись многометровые волны, вода унесла машины и разрушила часть инфраструктуры. В местных СМИ этот потоп уже назвали "библейским".

МЧС РФ завершили работы в Ливии после наводнения. Наши специалисты 10 дней в круглосуточном режиме помогали местным спасателям на самых сложных и опасных участках. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".