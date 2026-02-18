Форма поиска по сайту

18 февраля, 06:45

Общество

Электроошейники хотят запретить продавать в России

Электроошейники хотят объявить вне закона. Депутаты предложили прекратить производство и импорт ошейников, которые бьют животных током. За продажу таких устройств хотят ввести административную ответственность.

По мнению экспертов, применение электроошейников вредит здоровью животных. Они вызывают патологии со стороны щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. Кинологи отмечают, что для коррекции поведения такие ошейники неэффективны.

