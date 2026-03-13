В РФ могут ввести отдельное наказание за повторные случаи жестокого обращения с животными

В России сенаторы предлагают ввести отдельное наказание за повторные случаи жестокого обращении с животными, а также за разбрасывание отравы в общественных местах. Нередко такие смертельные приманки закладывают во дворах, рядом с детскими площадками, и нет гарантии, что отраву не подберет ребенок.

Поэтому предлагают установить штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от 2 до 5 лет. В отдельных случаях могут отправить на принудительные работы на срок от 3 до 5 лет.

