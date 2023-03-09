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Общество

"Актуальный репортаж": москвич нашел свою кошку спустя полгода благодаря видео в Сети

"Актуальный репортаж": москвич нашел свою кошку спустя полгода благодаря видео в Сети

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Москвич нашел свою кошку Соню через полгода после ее исчезновения благодаря видео из аэропорта. Мужчина обратил внимание на знакомый окрас на кадрах из Шереметьево. Кошка сбежала из квартиры в районе Солнцево, а нашлась за 50 километров от дома по чистой случайности.

Сотрудники российских авиагаваней рассказали истории о потерявшихся на территории аэропортов животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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