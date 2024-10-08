Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

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Новости

08 октября, 17:30

M24.RU

Москвичам показали новых обитателей "Городской фермы" на ВДНХ

Москвичам показали новых обитателей "Городской фермы" на ВДНХ

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8 октября специально для зрителей Москва онлайн прошла экскурсия по городской ферме ВДНХ. Она пополнилась новыми обитателями. Десять альпак пород уакайа и сури прибыли в столицу для зимовки и пробудут здесь до мая 2025 года. Животных разместили в специально оборудованных вольерах, где за ними будут ухаживать ветеринары и зоологи.

Чем различаются характеры новичков? Как обитателей городской фермы готовят к зимнему сезону? Какие возможности предоставляет ВДНХ для семейного отдыха? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.

животныегородвидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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