Москвичам показали новых обитателей "Городской фермы" на ВДНХ

8 октября специально для зрителей Москва онлайн прошла экскурсия по городской ферме ВДНХ. Она пополнилась новыми обитателями. Десять альпак пород уакайа и сури прибыли в столицу для зимовки и пробудут здесь до мая 2025 года. Животных разместили в специально оборудованных вольерах, где за ними будут ухаживать ветеринары и зоологи.

Чем различаются характеры новичков? Как обитателей городской фермы готовят к зимнему сезону? Какие возможности предоставляет ВДНХ для семейного отдыха? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.