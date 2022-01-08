Полярники показали, как пингвины строем идут к океану

Полярники сняли на видео огромную стаю пингвинов, марширующих к океану. Десятки птиц шли строем, чтобы полакомиться креветками.

Вместе они собрались ради безопасности. Часто в воде их подстерегают хищники. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.