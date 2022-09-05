Раненую на Таймыре медведицу отправят на лечение в Москву

Специалисты Московского зоопарка борются за жизнь белой медведицы на Таймыре. Сейчас животное готовят к транспортировке в столицу, чтобы провести сложную операцию.

У хищника огнестрельное ранение и сильное обезвоживание. Медведицу в тяжелом состоянии нашли в поселке Диксон: она могла шевелить только головой и передними лапами. При помощи усыпляющей инъекции животное погрузили в сон, осмотрели и перевязали.

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