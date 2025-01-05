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05 января, 23:30

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Вес панды Катюши превысил 53 килограмма

Вес панды Катюши превысил 53 килограмма

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Панда Катюша из Московского зоопарка уже весит более 53 килограммов. Отличить ее от мамы Диндин можно по поведению: Катюша постоянно изучает новые игрушки. На последних видео из зоопарка она осваивала лаз на канате, хотя Диндин и пыталась ее предостеречь.

Тем временем отец семейства – самец Жуи – вновь начал рисовать картины. Одну из его работ можно выиграть в розыгрыше Московского зоопарка в соцсетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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